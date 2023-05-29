Возврат налоговых проверок и отмена упрощенной системы налогообложения для ФЛП – это выстрел себе в ногу, - нардеп Бобровская
Соломия Бобровская, народный депутат Украины, сообщила, что 29 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который приведет к коллапсу в малом и среднем бизнесе, потому что отменяет упрощенную систему налогообложения для ФЛП и возобновляет налоговые проверки
Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.
Народная депутат Украины прокомментировала законопроект, который Верховная Рада приняла в первом чтении 29 мая об отмене упрощенной системы налогообложения для ФОТ определенных групп и возобновлении проверок бизнеса.
"К сожалению, в Верховной Раде проголосовали за этот законопроект 227 голосов. Я лично была категорически против этого принятия. Считаю, что такие вещи нельзя делать в разгар военного положения, тем более когда бизнес выживает. Начиная с налогов, проверок и заканчивая учетом мужчин, которые работают в бизнесе, территориальными центрами комплектации, на мой взгляд, это будет коллапс в системе через несколько месяцев. Это будет уничтожение малого и среднего бизнеса, на котором держится сейчас вся Украина", - сказала Соломия Бобровская.
Бобровская добавила, что вместо пополнения бюджета мы разрушаем малый и средний бизнес.
"Хочу надеяться, что ко второму чтению что-то изменится, но, к сожалению, надежд мало. Трудно комментировать такое решение Верховной Рады. Я считаю, что это выстрел себе в ногу. Так не ведут себя с людьми, которые приносят деньги в бюджет", – подытожила нардеп.
- Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал , что Украина с 1 июля планирует вернуть довоенную систему налогов и проверки бизнеса.
- Также 29 мая Верховная Рада освободила от налогообложения и ввозной пошлины компоненты для БПЛА.
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