Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.

Народная депутат Украины прокомментировала законопроект, который Верховная Рада приняла в первом чтении 29 мая об отмене упрощенной системы налогообложения для ФОТ определенных групп и возобновлении проверок бизнеса.

"К сожалению, в Верховной Раде проголосовали за этот законопроект 227 голосов. Я лично была категорически против этого принятия. Считаю, что такие вещи нельзя делать в разгар военного положения, тем более когда бизнес выживает. Начиная с налогов, проверок и заканчивая учетом мужчин, которые работают в бизнесе, территориальными центрами комплектации, на мой взгляд, это будет коллапс в системе через несколько месяцев. Это будет уничтожение малого и среднего бизнеса, на котором держится сейчас вся Украина", - сказала Соломия Бобровская.

Бобровская добавила, что вместо пополнения бюджета мы разрушаем малый и средний бизнес.

"Хочу надеяться, что ко второму чтению что-то изменится, но, к сожалению, надежд мало. Трудно комментировать такое решение Верховной Рады. Я считаю, что это выстрел себе в ногу. Так не ведут себя с людьми, которые приносят деньги в бюджет", – подытожила нардеп.