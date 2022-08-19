Возврат налогов на горючее пройдет для потребителя незаметно, - директор Консалтинговой группы "А-95" Куюн

Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире "Еспресо".

"Надо напомнить, что в марте акцизы были отменены на все виды горючего. Ставка НДС была снижена с 20% до 7%. Когда в марте цена на нефть была $140\баррель - это была очень серьезная поддержка для потребителя, поскольку налоги составляли 10- 12 грн и на эту сумму удалось цены снизить.Сегодня цена на нефть $90-92\баррель и логика государства такова: "Мы помогли вам в трудный момент в марте, сейчас государство вынуждено обратиться к вам, чтобы восстановить частично налогообложение, потому что ситуация с финансами хорошо известна", - сказал он.

По мнению эксперта, сейчас хороший момент для этого.

"Цена падает, падает закупочная стоимость, а сложение налога пройдет для потребителя незаметно, поскольку рост цен на заправках не произойдет", - подытожил Куюн.