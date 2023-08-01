В Украине вступил в силу закон 3219-IX, фактически отменивший большинство налоговых льгот, которые ввели в начале полномасштабного вторжения, чтобы поддержать бизнес. Весной в прошлом году обещали, что эти льготы будут действовать до завершения военного положения. Однако по требованию международных организаций, прежде всего МВФ, власти все же отменили льготы, несмотря на возмущение предпринимателей. Что меняется для бизнеса с 1 августа, кому следует ждать в гости налоговиков с проверками и как возврат довоенного налогообложения повлияет на цены, – в материале "Эспрессо".

Налоговые проверки вернутся не для всех

Мы пытались отстаивать права предпринимателей, даже провели форум. "Некоторые наши позиции удалось отстоять, правда, немного, - говорит руководитель Национальной ассоциации предпринимателей Украины Ростислав Пшеминский. - Один из важных моментов, которые удалось отстоять - на этом этапе не возвращаются проверки. 95% бизнеса дальше будут под мораторием, который защищал от проверок на начала войны".

Документальные плановые проверки возобновляются только для налогоплательщиков, занимающихся производством или продажей подакцизных товаров, для игорного бизнеса, а также предоставляют финансовые или платежные услуги.

Отменен 2% единый налог

Весной прошлого года бизнесу с оборотом до 10 млрд грн разрешили платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам третьей группы плательщиков единого налога, даже если до этого предприятие было на общей системе налогообложения.

С 1 августа ставку единого налога в 2% отменили, бизнес автоматически вернут на ту систему налогообложения, на которой они находились до избрания 2%. Плательщикам НДС автоматически возобновят их регистрацию. Предприниматели, которые были до введения спецрежима на третьей группе, будут платить 5% налога с оборота.

При этом у предприятия все же есть шанс остаться на упрощенной системе, даже если до войны было на общей – для этого нужно подать заявление о переходе на уплату единого налога до 1 сентября.

"При этом все подакцизные товары вернули по налогу 2% на общую систему налогообложения. Это, пожалуй, правильное решение, - говорит Ростилав Пшеминский. - Если речь идет о сигаретах и алкоголе, то здесь правильно увеличить налогообложение и контроль. Но что касается топлива, здесь стоило бы сделать исключение, потому что подорожание топлива приводит к удорожанию логистики и любых товаров. Да и в целом увеличение налоговой нагрузки всегда в результате отражается на ценах на товары и услуги. Поэтому подорожания не избежать".

К слову, по данным Опендатабот, среди крупнейших компаний, до последнего находившихся на льготном налогообложении, два крупных ритейлера: ООО "ФОРА" и ООО "ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА" (мультимаркет "Аврора").

Фото: ua.news

Кассовые аппараты возвращаются

Закон 3219-IX возобновляет ответственность за нарушение требований применения РРО. Правда, эта норма вступает в силу с 1 октября.

"Возвращаются кассовые аппараты и штрафы по ним, что немного не ко времени. Бизнес и так хилый, а штрафами его можно уничтожить, - говорит Ростислав Пшеминский. - За время полномасштабной войны примерно 500 тыс. ФЛП аннулировали свои свидетельства. Это очень плохо для экономики, потому что наполнение бюджетов территориальных общин в значительной степени зависит от местного бизнеса, особенно от ФЛП. И именно ФЛПы наиболее чувствительны к ставкам налогов, потому что для предпринимателей, которые являются плательщиками НДС, важна не столько ставка, а чтобы это НДС нормально возмещали, без проблем регистрировали налоговые накладные. А для ФЛП повышение ставок может спровоцировать волну закрытия бизнеса, тогда как на месте власти нужно делать все возможное, чтобы их сохранить и содействовать регистрации новых предпринимателей".

ФЛП, не являющиеся плательщиками НДС (за исключением отдельных категорий), обещают скидки на штрафы за нарушение применения регистраторов расчетных операций (РРО). Штраф за основные нарушения порядка применения РРО – 25% (вместо 100%) и 50% (вместо 150%) стоимости проданных товаров, работ, услуг за первое и последующее нарушение соответственно.

Льготы для бизнеса, зарегистрированного в зоне боевых действий

ФЛП первой и второй группы, которые зарегистрированы на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы Российской Федерацией, могут не уплачивать единый налог. Упрощенцы первой и второй групп, зарегистрированные на остальной территории страны, платить ЕН обязаны.

К бизнесу, зарегистрированному на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированы Российской Федерацией, не будут применяться штрафы из-за нарушения требований по применению РРО.

"Слава Богу, что додумались оставить льготы хотя бы для тех предприятий, которые зарегистрированы в зоне боевых действий. Я бы смеялся, если бы и их заставили платить, потому что Гетманцев, как по мне "крот", у которого цель - разрушить экономику", - говорит Ростислав Пшеминский.