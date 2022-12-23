The Guardian:

Издание предлагает разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком, где тот рассказал о значении визита Владимира Зеленского в Вашингтон, отметив, что встреча с Байденом укрепила их отношения.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что риск столкновения между США и Россией "высок". Он сравнил состояние американо-российских отношений с "ледниковым периодом" и сказал, что трудно сказать, когда переговоры между двумя сторонами могут возобновиться. Вашингтону нужно было время, чтобы "понять нелепость своей политики в отношении Москвы", цитирует посла РФ издания.

Российский оппозиционный политик Никита Юферев подал в суд жалобу на использование президентом Владимиром Путиным слова "война" для описания конфликта в Украине. В марте президент РФ подписал закон, предусматривавший суровые сроки заключения для тех, кто распространяет "фейковую" информацию и называет войну в Украине своими именами. А накануне Путин впервые назвал "СВО" войной.

Издание также пишет о секретном поезде и правительственном самолете, которыми Владимир Зеленский ездил в США. Поездка украинского президента планировалась несколько дней и организовывалась из-за опасений относительно его безопасности.

Медиа предлагает небольшой обзор войны, вспоминая о людях, вышедших живыми из Азовстали. В частности, цитирует слова одной из работниц завода, которая говорит, что никто оттуда не вышел без изменений.

Британские журналисты также сообщают, что криптовалюта становится основным способом отмывания денег и финансирования терроризма. По данным агентства финансовой разведки Австралии, российские военизированные группы требуют криптовалюту через социальные сети для закупки оружия для конфликта в Украине.

Также отмечается, что министерство иностранных дел Северной Кореи опровергло сообщение СМИ о поставках боеприпасов России, назвав его "безосновательным", и осудило США за предоставление летального оружия Украине.

Издание также цитирует высокопоставленного российского дипломата, руководителя департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева, заявившего, что переговоры о гарантиях безопасности для России не могут вестись, пока в Украине остаются инструкторы и "наемники" НАТО, а также продолжаются поставки западного оружия в страну.

Журналисты рассказывают истории украинских беженцев в Великобритании, как они относятся к Рождеству и как готовятся проводить праздничный сезон.

The New York Times:

Американские журналисты пишут, что президент Украины уже вернулся в Киев после его встречи как героя в Вашингтоне и короткого визита в Польшу. Владимир Зеленский завершил дипломатический спринт, направленный на то, чтобы поблагодарить самых надежных союзников его страны и укрепить поддержку.

Отмечается, что триумфальный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился обещаниями США о поддержке Украины еще миллиардами, но не тем, чего он хотел больше всего: американскими боевыми танками, истребителями и высокоточными ракетами большой дальности.

Сообщается, что Вашингтон утверждает о поставках Северной Кореей оружия российской военизированной группировке "Группа Вагнера", тесно связанной с президентом РФ Путиным.

Издание отмечает, что когда президент России использовал слово "война" на пресс-конференции накануне, чтобы описать конфликт в Украине, это, возможно, прозвучало как изменение тона – признание того, что вторжение, которое Кремль описывает как "специальную военную операцию", на самом деле было чем-то гораздо более серьезным, трагичным и отягощенным последствиями. Но Путин лишь повторял одну из своих ключевых пропагандистских линий, говорится в новости.

Иран осудил слова президента Владимира Зеленского в Конгрессе США, предостерегая украинского лидера от дальнейших обвинений Тегерана в поставке оружия России для использования в войне.

Вместе с тем Сенат США одобрил пакет расходов в размере примерно 1,7 триллиона долларов, предусматривающий финансирование еще одного пакета помощи Киеву. Произошло это спустя день после того, как законодатели приветствовали президента Украины Зеленского на Капитолийском холме. Также Сенат окончательно одобрил поправку, которая дает правительству США полномочия продавать активы, конфискованные у российских олигархов, чтобы заплатить за восстановление Украины. Эта поправка является частью масштабного пакета расходов в 1,7 триллиона долларов.

The Washington Post:

Министерство иностранных дел Северной Кореи отрицает предоставление оружия России после сообщения японской газеты о том, что Северная Корея отправляла боеприпасы в Россию, а также недавних заявлений Белого дома, что Северная Корея тайно поставляла России артиллерийские снаряды. В Пхеньяне заявили, что никаких "сделок с оружием" между Северной Кореей и Россией никогда не было, назвав это "безосновательной теорией" японских СМИ.

Издание также пишет о возвращении в Киев президента Владимира Зеленского после его визита в Вашингтон, где он призвал законодателей оказать больше помощи и оружия.

Американское медиа отмечает, что визит Зеленского подчеркивает разногласия республиканской партии относительно дальнейшей помощи Украине. Как подчеркивается, разногласия приобретут большее значение в начале следующего года, когда Республиканская партия будет преобладать над Палатой представителей с незначительным большинством.

Репортер WP пишет о "невероятном визите" Владимира Зеленского в США, отмечая, что он был сопряжен с глубокой секретностью и высоким риском. О планах знали небольшая группа лиц, пока украинский президент готовился покинуть разоренную войной страну, чтобы отправиться в первую со времени вторжения РФ в феврале заграничную поездку.

BBC:

Издание также, как и некоторые другие иностранные СМИ, пишет о тайной поездке Владимира Зеленского в США, отмечая, что для транспортировки президента Украины были приняты чрезвычайные меры. Это признак того, насколько важны отношения для обеих стран.

Сообщается, что российские власти начали демонтировать разрушенный драмтеатр в Мариуполе. Россияне делают это для того, чтобы скрыть свои преступления.

СМИ предлагает историю детей-сирот из Днепра, которые вместе с опекунами переехали в Шотландию, чтобы спастись от войны.

Также издание рассказывает об украинских беженцах, искавших убежища в Северной Ирландии по программе Homes for Ukraine. Сейчас 185 украинцев лишились спонсорских договоренностей с хозяевами.

CNN:

Издание передает, что Северная Корея в пятницу опровергла сообщение СМИ о том, что недавно отправила оружие в Россию. Соглашение о поставках оружия между Россией и Северной Кореей "никогда не происходило", отметили в КНДР. Ранее о поставках оружия для "Группы Вагнера" ​​сообщало японское СМИ.

Также отмечается, что демонтаж драмтеатра в Мариуполе, где погибли сотни мирных жителей во время авиаудара РФ, на завершающей стадии.

Журналисты издания сообщают, ссылаясь на украинских военных, что подразделения ВСУ отразили дальнейшие атаки России в районе города Бахмут Донецкой области.

Президент РФ Путин встретился с представителями оборонной промышленности, собранными со всей страны в городе Тула, чтобы обсудить "проблемы", связанные с поставкой оружия российским военным, и как улучшить поставки и характеристики оружия.

Украинские силы поражают цели вдали от линии фронта. Отмечается, что, по утверждению Украины, войска ВСУ нанесли разрушительные удары по российским базам в глубине оккупированной территории, включая удар вблизи Крыма, в результате которого были ранены до 140 российских военных. Также сообщается, что еще один удар по аэродрому вблизи Каховки 20 декабря убил до 150 российских военных.

Издание также пишет о возвращении президента Владимира Зеленского в Украину после исторической поездки в США. Также журналисты информируют о том, что украинский лидер объяснил свой редкий визит в США. При выступлении на совещание послов Украины в Киеве он сказал, что "этот визит является очень важным ориентиром, как поставлена ​​планка".

Кроме того, сообщается о том, что энергетическая украинская государственная энергокомпания "Укрэнерго", дефицит электроэнергии в электросети "немного уменьшился", но остается значительным.

В то же время в Кремле заявили, что "достигли значительного прогресса" в "демилитаризации" Украины, которая является одной из начальных целей вторжения России.

Politico:

Американские политические журналисты пишут, что Россия грозится заблокировать продажи нефти странам-участникам ценового ограничения. В Кремле предупреждают, что могут сократить добычу нефти.

Кроме того, Китай говорит, что он на стороне мира по поводу войны в Украине. В ходе разговора между министрами иностранных дел США и Китая Пекин предложил "сыграть конструктивную роль" в продвижении мира.

Издание сообщает, что китайский глава важнейшей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Доню попал под пристальное внимание западных государств, обвиняющих его в неспособности справиться с глобальным кризисом голода, который усугубился войной России в Украине.

Gazeta Wyborcza:

Польское медиа рассказывает историю российского пленника, которого украинские бойцы схватили под Бахмутом. Несколько месяцев назад он был в тюрьме, затем пошел по призыву руководителя наемников "Группы Вагнера" ​​Евгения Пригожина, потому что ему пообещали свободу. Но теперь он больше, чем кто-либо, боится обмена пленными.

Издание также пишет, как украинский писатель Андрей Семенков, известный под псевдонимом Мед Гоблин, который сейчас служит на передовой военным врачом, узнал на службе, что его работа признана украинской книгой года по версии BBC.

Сообщается , что все больше украинцев переходят на празднование Рождества 25 декабря. Как отмечается, в украинском обществе до сих пор нет единого мнения по поводу того, когда праздновать Рождество, но, похоже, изменения – дело ближайших лет. Это одно из последствий российской агрессии.

"Ты убил человека? – Нам, священникам, запрещено брать в руки оружие. Иногда я жалею, что есть такой рецепт". Об истории украинца рассказывают журналисты польского СМИ, который говорит, что украинцам нет другого пути, как победить москалей.

Также издание предлагает рассказы нескольких военных репортеров, работавших в зоне боевых действий в Украине и поделившихся опытом пребывания на передовой.

Речь идет и о предостережениях нобелевского лауреата от ошибок либерализма в вопросе восстановления Украины. Отмечается, что есть тот, кто хочет заработать, а есть тот, кто хочет занять денег. Но самое важное - отсутствие подотчетного, прозрачного и надежного государственного сектора. В то время, когда российские ракеты бьют по жилым домам, электростанциям, школам и дорогам, яркое видение отстроенной послевоенной Украины кажется нереалистично далеким. Но битва идей уже началась – все о том, как управлять крупнейшим проектом реконструкции Европы после окончания войны.

Кроме того, сообщается, что Гданьск передает Украине электрогенераторы и отопление для палаток. В частности, во Львов будет доставлено 19 электрогенераторов, а в Харьков и Херсон – четыре отопительные палатки, которые позволят пережить самые тяжелые зимние месяцы.