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Возвращение законной власти или интервенция: Африканские страны объявили ультиматум мятежникам в Нигере

5 августа, 2023 суббота
01:00
Мир

Страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохаммеда Базума

Об этом сообщает Reuters.

Издание цитирует слова комиссара организации ECOWAS по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муссы, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки "разработали план возможного военного вмешательства" с целью свергнуть мятежников, совершивших военный переворот в Нигере в конце июля.

Представитель ECOWAS также добавил, что руководители министерств разработали порядок подготовки и сроки развертывания военных сил, и не собираются ставить в известность хунту Нигера, когда и где могут нанести удар. Решение о вторжении будет принято главами государств организации.

"Здесь проработаны все элементы, которые войдут в любую возможную интервенцию, включая необходимые ресурсы, способы и сроки развертывания сил", — заявил Муса во время трехдневного визита в столицу Нигерии Абуджи.

Накануне ECOWAS отправила в Нигер делегацию для поиска "приемлемого решения", но, по данным источников Reuters, встреча в аэропорту с представителями хунты "не привела к прорыву в переговорах". Муса добавляет, что хотел, чтобы дипломатия сработала, но хунти в Нигере дали понять, что у тех "еще время делать все необходимое".

Reuters добавляет, что организация уже ввела санкции против Нигера и заявила ультиматум путчистам, что если до воскресенья, 6 июля, мятежники не вернут власть избранному президенту Мохаммеду Базуму, то организация может санкционировать военную интервенцию.

The Africa Report сообщает , что президент Нигерии Бола Тинубу уже обратился в парламент с просьбой согласовать мобилизацию Вооруженных сил страны для возможной интервенции в соседнюю страну, поскольку дипломатический путь разрешения ситуации пока "кажется все менее реальным".

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии.

3 августа США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США.

Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

4 августа президент Нигера призвал мир помочь восстановить конституционный порядок, потому что страна может подвергнуться российскому влиянию.

Африка
военный переворот
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