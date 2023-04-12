Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат из фракции "Слуга Народа" Олег Дунда.

"На 60% общий бюджет Украины финансируется за счет наших партнеров. В прошлом году Минобороны имело еще постсоветские запасы оборудования и оснащения для пользования. По состоянию на сейчас, мы в большей части переходим на закупку современных боеприпасов, оборудования, вооружения за рубежом. Соответственно, это требует дополнительного финансирования и у нас будет рост расходов по линии Минобороны. Любое увеличение расходов все равно должно быть согласовано с западными партнерами.Так же и финансирование этих выплат по 30 тыс. грн должно быть согласовано с ними в том или ином виде. Потом доголосован этот вопрос в изменениях в бюджет", – считает нардеп.