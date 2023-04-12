Возвращение выплат по 30 тыс. грн военным должно быть согласовано с западными партнерами, - нардеп Дунда
Любое увеличение расходов бюджета должно быть согласовано с западными партнерами, потому что они его финансируют на минимум половину
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат из фракции "Слуга Народа" Олег Дунда.
"На 60% общий бюджет Украины финансируется за счет наших партнеров. В прошлом году Минобороны имело еще постсоветские запасы оборудования и оснащения для пользования. По состоянию на сейчас, мы в большей части переходим на закупку современных боеприпасов, оборудования, вооружения за рубежом. Соответственно, это требует дополнительного финансирования и у нас будет рост расходов по линии Минобороны. Любое увеличение расходов все равно должно быть согласовано с западными партнерами.Так же и финансирование этих выплат по 30 тыс. грн должно быть согласовано с ними в том или ином виде. Потом доголосован этот вопрос в изменениях в бюджет", – считает нардеп.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты вернут работникам ГСЧС и полицейским.
- 11 апреля нардеп от Голоса Владимир Цабаль внес в Верховную Раду проект постановления, блокирующий подписание главой парламента и президентом законопроекта о возвращении военнослужащим доплаты в размере 30 тысяч грн.
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