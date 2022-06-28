"Возвращение временно оккупированного Крыма состоится без попыток, сразу": Данилов ответил Медведеву
Украина вернет временно оккупированный Крым, а "Крым ваш" может быть только в больном воображении отдельных кремлевских деятелей, подчеркнул секретарь СНБО
Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов .
"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, сразу. Без уважения, Алексей Данилов", - написал он.
Таким образом, Данилов ответил на заявление заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны в Российской Федерации.
В интервью одной из российских газет Медведев отметил: "Для нас Крым – часть России. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны нашей стране".
- Напомним, уничтожение нашей нации – это для них задача номер один, прокомментировал Данилов заявления Медведева и Рогозина.
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