Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов .

"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, сразу. Без уважения, Алексей Данилов", - написал он.

Таким образом, Данилов ответил на заявление заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны в Российской Федерации.

В интервью одной из российских газет Медведев отметил: "Для нас Крым – часть России. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны нашей стране".

Напомним, уничтожение нашей нации – это для них задача номер один, прокомментировал Данилов заявления Медведева и Рогозина.

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