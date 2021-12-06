Возвращение в Хогвартс: HBO выпустила тизер спецэпизода "Гарри Поттера"
Компания HBO Max обнародовала тизер спецэпизода "Гарри Поттера", посвященного 20-летию выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Тизер опубликовала HBO Max на своем YouTube-канале.
Первый фильм - "Гарри Поттер и философский камень" появился в прокате США 16 ноября 2001 года. Его снял Крис Коламбус, также режиссер двух частей "Один дома".
В свою очередь спецэпизод, посвященный 20-летнему юбилею выхода части "Гарри Поттер и философский камень", будет называться "Возвращение в Хогвартс". В нем, в частности, снялись Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Гэри Олдмэн, Хелена Бонэм Картер.
В тизере видно, как герои получают приглашение в Хогвартс.
Писательница и автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг участия в съемках не принимала. Это связано с ее неоднозначными заявлениями о трансгендерных персонах.
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