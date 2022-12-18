Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Настроения у белорусов больше виртуальны по поводу войны в Украине, потому что они все видят только по телевизору и на их жизни это не отражается. А белорусские военные воевать не хотят, тем более с Украиной. Понятно, что их накручивали войной с НАТО, что Запад хочет забрать у Украины Львов, а у Беларуси Гродно, поэтому белорусские военные должны быть готовы", - сказал руководитель "Белого легиона".

Сергей Бульба отметил, что Лукашенко пока делал большую имитацию и пять белорусских сухопутных бригад постоянно гоняли туда-сюда на ротации.

"Однако есть нехорошие признаки в том, что в Беларусь из РФ вернулись радиолокационные самолеты А-50, а на Гомельщину прибыло около 20 российских медицинских авто. То есть они собираются ставить большой медицинский пункт в Гомельской области, а это значит, что там ожидают принимать раненых. А в отношении российских мобилизованных, которые сейчас проходят военную подготовку в Беларуси, я думал, что там все принудительно привлечены на фронт, а оказывается, что 50% из них это добровольцы, которые сами записались из-за того, что в РФ жестко работает пропаганда, показывая достаточно дикие видео, например, где повар с украинскими шевронами варит в кастрюле человеческие головы", – рассказал Бульба.

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