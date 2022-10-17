Двадцать пять лет назад я дебютировал в сфере перевода, издав за свой счет толкование книги Кшиштофа Лозинского "Ад красных императоров. Китай и права человека". В этой книге, подробно рассказав о неслыханных и невиданных жестокости коммунистических экспериментов, концлагерях ляогай, геноциде тибетцев и уйгуров, подавлении студенческих протестов на площади Врат Небесного Спокойствия, польский активист движения "Солидарности", правозащитник, путешественник и путешественник Далеким Кшиштоф Лозинский заключил: "Этот рассказ я адресую тем, кто утверждает, что изменения в Китае произойдут быстро, легко и без жертв, потому что все под контролем, посты заняты, государство стабильно, а общественные стремления сводятся к кока-коле и хотдогам. Процесс изменений в Поднебесной, который должен был довести от империи до гражданского общества, начался на заре XIX века серией поражений маньчжурского двора. Из перспективы этих 200 лет видно, что реформы Дэн Сяопина не являются завершением пути, а только очередным поворотом колеса истории, которое неизменно приносит кровь, пот и слезы вместо обещанного рая.

Около двух с половиной тысяч тщательно отобранных функционеров в вычищенном от малейшего намека на крамолу Пекине внимательно прослушали доклад нового китайского императора.

Тогда, четверть века назад, мне и многим другим было понятно, что несмотря на громкие декларации, фантастически высокие цифры экономического роста, миллионы китайских студентов во всех лучших вузах мира, красочную архитектуру вновь построенных мегаполисов и сакральные для поклонников учителя Голобородька мосты, чекистокоммунистический Китай остается архаическим обществом, где властвует абсолютная власть полиции и войска, надменное имперское превосходство по отношению к другим жителям планеты, где ради иллюзорных коллективных "ценностей" игнорируют человеческую жизнь и права человека, и где все общество нацелено на круг контроля со стороны "большого царевого" глаза", а затем неизбежно обречено на тромб в обмене информацией и крах реальных творческих достижений. Однако мы оставались в меньшинстве.

А большинство, взбодренное неслыханными темпами роста (не менее чем на треть приписанными и нарисованными) и дешевизной китайских товаров (разумеется, обусловленным рабским трудом узников и неслыханной эксплуатацией ресурсов национальных меньшинств и превращенных в фактические колонии стран Африки), радостно пользовалось. Огромная вина в накачивании потенциала китайской полиции и армии лежит на американских и европейских корпорациях, считавших, что экономическое состояние изменит и цивилизует китайских коммунистов (подобно, как и московских империалистов Ельцина и Путина), поэтому бездумно передавали доступ к технологиям і разработкам, возможных только в мире свободной мысли, инвестировали триллионы долларов в производственную и социальную инфраструктуру Поднебесной, несмотря на неслыханную институциональную коррупцию и безнадежную штивность всей вертикали власти, особенно петрифицировавшейся за прошедшее десятилетие пребывания у власти группировки "товарища".

И вот в воскресенье, 16 октября, открылся XX съезд коммунистической партии Китая. Около двух с половиной тысяч тщательно отобранных функционеров в вычищенном от малейшего намека на крамолу Пекине внимательно прослушали доклад нового китайского императора. За прошедшие десять лет он расчистил все преграды к тому, чтобы наплевать на традицию, сложившуюся после смерти кровавого негодяя Мао, и предусматривала лишь два срока на одном из высших постов в государстве. Изменения в конституции и масштабная чистка кадров в партии позволяют ему теперь править пожизненно и занять все руководящие посты в государстве, чего не было даже во времена "великого руководителя". Съезд будет работать еще неделю, однако вряд ли что-нибудь изменится. "Отлитые в граните" мармызы партийных функционеров невозмутимы, словно у воинов терракотовой армии Цинь Шихуанди. Наконец, они, как и путинские винтики аппарата террора, смогут заняться любимым делом – попытаться взять за рожу весь мир, ведь новый-старый лидер провозгласил тотальную кампанию "борьбы за безопасность" (читай, доминирование Китая в мире), решил игнорировать экономику (которая как раз оказалась накануне краха), но твердо заявил, что хочет еще при своей жизни завоевать Тайвань. Обо всем этом, а также о контексте этого доклада хорошо рассказала Агия Загребельская, поэтому адресую к ее стриму " Коронация диктатора ".

Путин сознательно уничтожает в Украине российскую армию, ее человеческий и технический потенциал для того, чтобы его преемники или оппоненты внутри России не смогли сопротивляться китайской армии, и она легко взяла бы Московию под контроль при необходимости содержания коллеги-диктатора или еще кого-то из корпорации коммуночекистов на кремлевском троне

В выступлении Си Цзиньпина не было упоминаний об империалистической войне нацистской России против Украины и попытке геноцида украинской нации, которая идет на глазах у всего мира и не заметить какую-нибудь. Тем более Китаю, который благодаря этой войне, получает гигантские дармовые ресурсы от путинского режима в обмен на дипломатическую поддержку и помощь оружием, – да, так я и поверил в технический гений иранских инженеров, которые будто наклепали тысячи тех дронов-бомбовозов и ракет для уничтожения Украина, конечно же, персы – лишь прикрытие для китайских покровителей московских прокси товарища Си. Можно считать это конспирологией, однако вполне возможный вариант, что Путин сознательно уничтожает в Украине российскую армию, ее человеческий и технический потенциал для того, чтобы его преемники или оппоненты внутри России не смогли сопротивляться китайской армии, и она легко взяла бы Московию под контроль за потребности содержания коллеги-диктатора или еще кого-то из корпорации коммунокчекистов на кремлевском троне.

Я понимаю, что администрация на Банковой разделяет полицейские стоимости тех, кто давил танками студентов на площади Ворота Небесного Покоя (ибо иначе, что там делает господин Татаров?) и установил с помощью файервола монополию на "единые новости" в информационном пространстве

Ведь московские нацисты опрометчиво выпустили джина рессентимента и силового «возвращения» словно «исторических» территорий в лоно "отечества". Об инфицированности мозгов китайских руководителей этим бредом может свидетельствовать очень заметный случай, произошедший 15 октября на Ассамблее арктического круга в Исландии. Журналист Блумберга рассказал о споре между нидерландским адмиралом, официальным представителем НАТО Робом Бауэром и китайским послом в Исландии Хэ Жулунем. Адмирал Бауэр заявил, что Китай "не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок", в ответ китайский дипломат обвинил нидерландца в "превосходстве". Моряк не растерялся и поставил вопрос ребром, поддержанный аплодисментами присутствующих в зале: "У меня к Вам вопрос, поскольку Вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ, не правда ли? Так как это возможно, Китай до сих пор не осудил нападения России на Украину ?" И тут посол Жулунь сказал откровенно, что "украинский кризис" якобы обусловлен исторически, и мир должен "понять источники этого случая", и наконец-то вызвал смех в зале, назвав Китай "миротворцем". Интенция китайского дипломата прочитывается совершенно недвусмысленно: китайские империалисты видят параллель между отграниченной мятежной "провинцией Поднебесной" на Тайване и непослушной "русской провинцией" Украиной, историческая роль которой – стоять в московском стойле, а попытка ее вырваться на свободу обусловлена "происками" Вашингтона и "военщины" НАТО.

Эта позиция не изменится до времен поражения Москвы и Пекина в масштабной мировой войне или полного экономического краха этого двуединого военно-политического монстра. Я понимаю, что администрация на Банковой разделяет полицейские стоимости тех, кто давил танками студентов на площади Ворота Небесного Покоя (ибо иначе, что там делает господин Татаров?) и установил с помощью файервола монополию на "единые новости" в информационном пространстве. Но так исторически сложилось, что китайские товарищи и их московские прокси готовы только на мелкие подачки с барского стола украинским поклонникам "китайского пути" в экономике, да и, наконец, имеют собственных любимцев в этом регионе, поэтому не оставили Киеву, кто бы там ни хозяйничал на Печерские холмы, особый выбор. Чем быстрее это поймут наши ермаки, тем целее будут.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Андрей Павлишин – историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета

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