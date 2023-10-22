Возвращение украинских детей и ситуация на Ближнем Востоке: Зеленский побеседовал с эмиром Катара Аль Тани
В воскресенье, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Среди тем обсуждения было возвращение похищенных РФ украинских детей и ситуация на Ближнем Востоке
Об этом идет речь на сайте президента.
Президент отметил значительную посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.
"Только то, что мы можем подтвердить документально, – это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Поэтому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству", – сказал Зеленский.
Он также поблагодарил за гуманитарную поддержку со стороны Катара, в том числе за $100 млн, выделенных на укрепление украинского энергетического сектора, а также на оборудование для скорых и хирургических отделений.
Президент Украины отметил заинтересованность Катара в реализации гуманитарных проектов первой леди Елены Зеленской по восстановлению разрушенных больниц.
Собеседники обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке. Лидеры согласились с необходимостью приложения усилий для деэскалации конфликта, поиска мира и защиты гражданских. Президент Украины отметил важность беспрепятственного функционирования гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских граждан и поставок гуманитарных грузов.
Кроме того, Зеленский отметил, что, несмотря на глобальные вызовы, участие стран Залива очень важно для реализации украинской Формулы мира. Президент поблагодарил за участие катарской делегации в консультациях советников по национальной безопасности в Джидде и готовность Катара отправить представителей на следующую встречу, которая состоится на Мальте.
- Накануне, 17 октября, президент Украины поговорил по телефону с коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе разговора лидеры государств обсудили экспорт украинского зерна, Формулу мира и ситуацию на Ближнем Востоке.
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