Возвращение украинских детей и ситуация на Ближнем Востоке: Зеленский побеседовал с эмиром Катара Аль Тани

Об этом идет речь на сайте президента.

Президент отметил значительную посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

"Только то, что мы можем подтвердить документально, – это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Поэтому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил за гуманитарную поддержку со стороны Катара, в том числе за $100 млн, выделенных на укрепление украинского энергетического сектора, а также на оборудование для скорых и хирургических отделений.

Президент Украины отметил заинтересованность Катара в реализации гуманитарных проектов первой леди Елены Зеленской по восстановлению разрушенных больниц.

Собеседники обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке. Лидеры согласились с необходимостью приложения усилий для деэскалации конфликта, поиска мира и защиты гражданских. Президент Украины отметил важность беспрепятственного функционирования гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских граждан и поставок гуманитарных грузов.

Кроме того, Зеленский отметил, что, несмотря на глобальные вызовы, участие стран Залива очень важно для реализации украинской Формулы мира. Президент поблагодарил за участие катарской делегации в консультациях советников по национальной безопасности в Джидде и готовность Катара отправить представителей на следующую встречу, которая состоится на Мальте.