Возвращение Тупицкого - это попытка сорвать проведение судебной реформы, - спикер Зеленского
Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил, что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Это откровенная попытка вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного Суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы", - спикер Владимир Зеленский прокомментировал решение Кассационного административного суда.
Он добавил, что президент Украины неприятно удивлен этим решением.
- Напомним, что Верховный Суд заявил, что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.
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