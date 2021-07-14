Возвращение Тупицкого - это попытка сорвать проведение судебной реформы, - спикер Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.



"Это откровенная попытка вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного Суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы", - спикер Владимир Зеленский прокомментировал решение Кассационного административного суда.



Он добавил, что президент Украины неприятно удивлен этим решением.

Напомним, что Верховный Суд заявил, что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.