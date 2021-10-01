Возвращение Саакашвили в Грузию: пресс-секретарь экс-президента заявила, что он в Батуми, МВД отрицает пересечение границы

Об этом Дарья Чиж сказала в комментарии Радио Свобода .

"На сегодняшний день, на эту минуту, я могу вам сказать, что он, действительно - в Батуми. За остальными событиями и за тем, как все будет происходить, следите за его страницей (в Facebook - ред.)", - сказала она.

Чиж отметила, что не может комментировать дальнейшее развитие событий.



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В Министерстве внутренних дел Грузии заявляют, что Саакашвили не пересекал границу страны.