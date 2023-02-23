Возвращение премии в 30 тыс. грн военным: Зеленский ответил на петицию
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Отвечая на петицию, Зеленский напомнил, что 28 февраля 2022 года Кабинет Министров утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 в месяц.
"Сегодня с целью обеспечения социальной справедливости по стимулированию военнослужащих правительством осуществлен ряд мер по дифференциации размеров указанного вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины", - отметил он.
Поэтому, по словам Зеленского, упомянутые выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.
Он также обратился к Денису Шмыгальу с просьбой комплексно проработать этот вопрос, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей соцзащиты военных и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военных, непосредственно участвующих в боевых действиях. Кабмин должен проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения этого вопроса.
Президент подчеркнул, что именно на Кабмин возложены задачи и полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины, проведению бюджетной и финансовой политики, а также обеспечению социальных и правовых гарантий военных.
Эту петицию зарегистрировали на сайте президента Украины 31 января. По состоянию на 3 февраля ее подписали более 26,5 тысячи человек. А к моменту завершения сбора подписей их количество достигло 31 908.
- З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Тепер виплати безпосередньо залежати від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
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