Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Отвечая на петицию, Зеленский напомнил, что 28 февраля 2022 года Кабинет Министров утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 в месяц.

"Сегодня с целью обеспечения социальной справедливости по стимулированию военнослужащих правительством осуществлен ряд мер по дифференциации размеров указанного вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины", - отметил он.

Поэтому, по словам Зеленского, упомянутые выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Он также обратился к Денису Шмыгальу с просьбой комплексно проработать этот вопрос, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей соцзащиты военных и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военных, непосредственно участвующих в боевых действиях. Кабмин должен проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения этого вопроса.

Президент подчеркнул, что именно на Кабмин возложены задачи и полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины, проведению бюджетной и финансовой политики, а также обеспечению социальных и правовых гарантий военных.

Эту петицию зарегистрировали на сайте президента Украины 31 января. По состоянию на 3 февраля ее подписали более 26,5 тысячи человек. А к моменту завершения сбора подписей их количество достигло 31 908.