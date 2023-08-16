Возвращение на службу после ранения: что нужно знать военному

От состояния здоровья после лечения зависит процедура возвращения на службу после ранения. Украинский центр защиты прав человека объяснил , что делать военному после завершения лечения.

После прохождения лечения лицо направляется на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии (далее – ВЛК) для установления степени пригодности к военной службе, необходимости реабилитации или отпуска.

В зависимости от вывода ВЛК определяется последующий порядок действий военнослужащего после лечения

Возврат к в/ч в случае заключения ВЛК "пригоден к военной службе"

Пригодный к военной службе означает, что военнослужащий пригоден для привлечения как к небоевым, так и боевым действиям. Его можно назначить на большинство должностей.

После выздоровления пригодные по состоянию здоровья по заключению ВЛК военнослужащие из здравоохранения направляются:

непосредственно к в/ч по месту прохождения службы до ранения (болезни);

или в резервные (учебные) в/ч по месту дислокации, в соответствии с ходатайствами командиров в/ч, в списках личного состава которых они находятся.

Если лечение проходило в военном госпитале, то после его завершения – начальник военного учреждения здравоохранения обязан за 5 дней до выписки военного сообщить об этом командиру воинской части (далее – в/ч), из которой прибыл военный.

После окончания лечения в гражданской больнице военный должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (далее – ТЦК и СП) для возвращения на службу.

Медицинские и другие документы направляются в электронном виде в/в военным учреждением здравоохранения или ТЦК и СП.

Возврат к в/ч в случае заключения ВЛК "ограниченно годен к военной службе"

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Ограниченно годен к военной службе – означает, что такие военнослужащие по состоянию здоровья не пригодны к службе в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях, организациях, учебных заведениях Минобороны.

В заключении ВЛК должны обязательно указываться рекомендации по поводу того, какие виды службы и работы противопоказаны военнослужащему в зависимости от его состояния здоровья.

В таком случае от характера травмы, заболевания или ранения, а также от места прохождения службы и должности зависит, сможет ли военнослужащий продолжать военную службу в своей части на той же должности, что и до заболевания, травмы или на другой должности, которая лучше отвечает особенностям состояния здоровья.

Необходимость и срочность перемещения определяются командирами (начальниками), обладающими правом назначать военнослужащих на соответствующие должности.

Увольнение с военной службы по состоянию здоровья в случае заключения ВЛК "непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев", "непригоден с исключением из военного учета"

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Непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев - означает, что состояние здоровья военнослужащего сейчас не позволяет ему выполнять обязанности военной службы, поскольку после полученной травмы (ранения, контузии, увечья) или проведенного оперативного вмешательства требуется время (6-12 месяцев ) для восстановления функций органов и систем органов.

Постановление ВЛК о непригодности военной службы с пересмотром через 6-12 месяцев является основанием для увольнения военнослужащего с военной службы по состоянию здоровья во время действия военного положения.

Непригодный с исключением из военного учета – такая степень годности дает военнослужащему право на увольнение с военной службы по состоянию здоровья.

В случае наличия желания можно написать рапорт о продолжении прохождения службы в должностях предусмотренных Перечнем (приказ МОУ №410 от 14.08.2018 "Об утверждении Перечня должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе").

Если военнослужащий находится вне пределов в/ч (лечение, отпуск) документы об увольнении по состоянию здоровья можно подать/получить через ТЦК и СП, возвращаться к в/ч не требуется.

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