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Возвращение на Луну. В NASA рассказали подробности о предстоящем запуске ракеты

21 июля, 2022 четверг
05:27
Мир Orion

NASA объявило вероятные даты первого испытательного полета миссии Artemis, предусматривающей возвращение астронавтов на Луну

Об этом пишет CNN.

"Artemis I без экипажа отправится в миссию, которая выходит за пределы Луны и возвращается на Землю. Эта миссия начнет программу NASA "Артемида", целью которой является вернуть людей на Луну", - говорится в сообщении.

По словам Джима Фри, помощника администратора отдела разработки исследовательских систем NASA, ракета Artemis I может отправиться в путешествие на Луну 29 августа, 2 или 5 сентября. Точная дата будет выбрана за неделю до запуска, в зависимости от того, как будут продвигаться подготовительные работы и позволит ли погода.

Команда выбрала эти даты после "генеральной репетиции" ракеты Space Launch System и космического корабля Orion 20 июня. Испытание моделировало каждый этап запуска. Команда миссии вернула ракету обратно в здание сбора транспортных средств 2 июля, чтобы оценить возникшие во время испытания проблемы, в частности утечку водорода.

По словам Майка Сарафина, руководителя миссии "Артемида", ракета будет двигаться со скоростью примерно 24 500 миль в час (39 429 километров в час), а вне теплового экрана будет температура вдвое ниже солнечной. Это гораздо горячее и быстрее, чем когда космические корабли возвращаются с околоземной орбиты. Другие цели включают в себя демонстрацию операций и режимов полета ракеты и космического корабля перед миссиями с экипажем.

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