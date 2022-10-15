Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я думаю, что большинство дронов, которые мы видели на протяжении последних нескольких дней, были запущены с аэродромов Крыма. Так что, чем быстрее украинские войска смогут вытеснить россиян из Крыма, тем лучше. У противника не будет больше возможности использовать полуостров как стартовую площадку", – прокомментировал генерал-лейтенант.



Бен Ходжес заметил относительно Крымского моста, это был важный удар, кто бы это ни сделал и как бы это ни было выполнено.



"Я думаю, украинский Генштаб продолжает выполнять хорошую работу, не раскрывая всего, что они делают, потому что нет смысла обнародовать возможности Украины. Поэтому, генералы и правительство поступают правильно, не говоря об этом. Независимо от этого всего, видим, насколько уязвима русская зона. Потому что когда этот мост снова повредят, или россияне будут не в состоянии адекватно его отремонтировать, и когда украинские войска вернут Мариуполь, то противник больше не будет сухопутного коридора к своей территории, а российские силы в Херсоне и Крыму могут оказаться в ловушке. Потенциально большая победа Украины в этом регионе через несколько месяцев станет возможной благодаря ситуации с Крымским мостом", - объяснил Ходжес.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар

13 октября британская разведка сообщала, что ВСУ продолжают наступление в Херсонской области, российские военные отступили примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора и пытаются закрепить новую линию фронта.

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