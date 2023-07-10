Возвращение командиров "Азова" в Украину: в РФ заявили, что Турция превращается в недружественную страну
Глава комитета совета федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Бондарев, комментируя возвращение командиров "Азова" в Украину, назвал решение Турции провокационным
Об этом пишут росСМИ.
По словам Бондарева, Турция превращается из нейтральной страны в недружественную.
"Передача Киеву командиров "Азова" с нарушением достигнутых договоренностей, а также заявления об ускоренном принятии Украины в НАТО свидетельствуют о том, что Турция превращается из нейтральной страны в недружественную", - сказал россиянин.
Он призвал Турцию задуматься о выходе из НАТО и союзе с Россией. По его мнению, такое сотрудничество было бы выгодным для обеих стран.
Что известно о возвращении из плена командиров "Азова"
21 сентября 2022 г. в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди них были и Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил , что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азова", а договорились только за 5.
Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал , что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находились в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждались в помощи.
В сентябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые тогда находились в Турции. Сообщалось, что они проходили медицинское освидетельствование, проводилась тщательная проверка их состояния.
8 июля 2023 года Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, находившихся там после российского плена.
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