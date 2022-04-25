Возвращение дипломатов и новый пакет помощи в размере $713 млн: Зеленский провел встречу с Блинкеном и Остином
24 апреля в Киев прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским и анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину и новый пакет помощи
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что таким визитом США демонстрируют поддержку Украине. Официальные представители США пообещали новую помощь в размере 713 миллионов долларов для украинского правительства.
Также чиновники сообщили о планах вернуть сотрудников посольства США в Украину на этой неделе. Американские дипломаты покинули киевское посольство почти за две недели до 24 февраля, перенеся некоторые функции в западный город Львов, а затем переехали в Польшу.
Чиновники отклонили просьбу СМИ сопровождать секретарей в Украину, ссылаясь на проблемы безопасности и сообщили журналистам в Польше, что о поездке не будут уведомлены, пока делегация безопасно не уедет из Украины.
Остин поедет в Германию, где на авиабазе США встретит коллег из более чем 20 стран и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чтобы обсудить потребности Украины в обороне, сообщил представитель Пентагона.
Блинкен и Остин сообщили Зеленскому о новом иностранном военном финансировании для Украины на сумму свыше 322 миллионов долларов, благодаря чему общая помощь США в безопасности Украины с момента вторжения составила около 3,7 миллиарда долларов. Кроме того, около 400 миллионов долларов нового иностранного военного финансирования также пойдут 15 другим странам Центральной и Восточной Европы и Балкан.
Зеленский отметил, что визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев является очень ценным и важным.
"Обсудили с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности. Благодарен Соединенным Штатам Америки за беспрецедентную помощь", - добавил он.
- 24 апреля, около полуночи, советник руководителя офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.
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