Экономическая ситуация

По данным Госцентра занятости, количество лиц, имевших статус безработного на 01.02.2023 года уменьшилось на 11% по сравнению с началом 2023 года. В то же время, количество вакансий за месяц увеличилось на 22%. Это свидетельствует об определенном возобновлении экономической активности в Украине, однако рынок труда все еще слабый – количество открытых вакансий почти в 6,5 раза меньше, чем количество зарегистрированных безработных лиц. Наибольшее количество официально зарегистрированных безработных (по месту предварительной занятости) наблюдается в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, государственного управления и обороны.

Ослаблению давления на внутренний рынок труда "способствует" вынужденная миграция украинцев за границу, а также в пределах Украины. Так, по данным ООН, по состоянию на 16.01.2023 за пределами Украины оставалось 8 млн человек, из них статус временной защиты в ЕС получили почти 5 млн человек. По опросу Gradus, в октябре доля планирующих быстро вернуться сократилась до 67% (с 78% в сентябре). В то же время, доля тех, кто планирует остаться за границей, увеличилась. Меньше склонны к возвращению те, кто уже нашел работу за границей. В пределах Украины по оценке МОМ на 05.12.2022 было 5.9 млн ВПЛ. Количество зарегистрированных ВПЛ составляло 3.6 млн на 25.12.2022.

По оценкам Национального банка, вследствие сохранения высоких рисков безопасности и проблем с энергоснабжением в течение 2023 года количество мигрантов за пределами Украины будет оставаться высоким. По мере ослабления этих рисков возврат оживится, вместе с тем могут несколько активизироваться и выезды после отмены военного положения с целью объединения семей. Чистое возвращение мигрантов начнется только в 2024–2025 годах, но будет меньше, чем прогнозировалось ранее. Поиск работы остается ключевой проблемой как для ВПЛ, так и мигрантов за рубежом.

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В результате сохранения высоких рисков безопасности и проблем с энергоснабжением в течение 2023 года количество мигрантов за пределами Украины будет оставаться высоким. По мере ослабления этих рисков возврат оживится, вместе с тем могут несколько активизироваться и выезды после отмены военного положения с целью объединения семей. Чистое возвращение мигрантов начнется только в 2024–2025 годах, но будет меньше, чем прогнозировалось ранее. Поиск работы остается ключевой проблемой как для ВПЛ, так и мигрантов за границей

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 28.02.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 13,8 млрд. гривен на сроки от 6 месяцев до 3 лет с доходностью от 15% до 19,75%. Спрос на ОВГЗ был равномерно распределен между среднесрочными выпусками с погашением в 2024-2025 гг. Средневзвешенная доходность новых размещений составила 19,29%.

С учетом плановых погашений объем ОВГЗ в обращении за текущую неделю вырос на 5,2 млрд гривен благодаря увеличению вложений в государственные ценные бумаги со стороны банков почти 7 млрд грн), юридических и физических лиц (по 0,8 млрд гривен). В то же время, объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился за неделю почти на 1 млрд гривен. Также произошло погашение государственных ценных бумаг в пользу Национального банка (-2,5 млрд. гривен), который продолжает владеть крупнейшим портфелем государственных ценных бумаг (697 млрд. грн. или почти 49% от объема ОВГЗ в обращении).

Валютный рынок

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе наблюдалось сокращение чистого спроса на иностранную валюту по клиентским операциям. Соответственно, продажа иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка уменьшилась до 605 млн дол. США по сравнению с 661 млн. дол. США неделей раньше.

Поддержание стабильности на валютном рынке в значительной степени обязано поступлением международной финансовой помощи. В частности, 27 февраля в Украину поступил первый транш из запланированных на 2023 год 9,9 млрд. долларов США помощи от Соединенных Штатов в размере 1,25 млрд. долларов США. Кроме помощи от США, в 2023 году для финансирования дефицита госбюджета Украины, который составляет 38 млрд долларов США, планируется привлечь 18 млрд евро от Европейского Союза. Для полного покрытия дефицита в 2023 году необходимо заключение полноценной финансовой программы при поддержке МВФ.

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Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе 2023 года чистая прибыль банковской системы составила 14,7 млрд гривен, более чем вдвое превысив соответствующий показатель в прошлом году (7,1 млрд гривен). Улучшение финансового результата банков происходило из-за роста чистых процентных доходов (до 16,5 млрд гривен в январе 2023 года или +28% по сравнению с январем 2022 г.) и положительный результат от переоценки операций купли-продажи ценных бумаг (6 млрд гривен в январе 2023 г.) г.). Кроме того, отчисления в резервы по активным операциям, являвшимся основным фактором ухудшения финансовых результатов в 2-4 кварталах 2022 г., в январе 2023 г. были умеренными (2,5 млрд гривен), что обусловило снижение их негативного влияния на финансовые результаты банков

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам января оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 19,8% для регулятивного и 13,1% – для основного капитала банков

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам января оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 19,8% для регулятивного и 13,1% – для основного капитала банков. Соответствующие значения почти вдвое превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и создают меру защиты от негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) возобновился до уровня более 500 млрд гривен, в том числе около 350 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ. Основными факторами роста банковской ликвидности в течение недели выступали увеличение расходов с Единого казначейского счета Правительства и сокращение объема наличной гривни вне банков, частично компенсировавшихся чистой продажей Национальным банком иностранной валюты банкам. Избыток ликвидности продолжает определять низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования сократилась за неделю на 2,6 млрд. гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (23%).

При этом Национальный банк продолжает имплементацию анонсированных в январе мероприятий с целью усиления монетарной трансмиссии и стимулирования конкуренции банков за срочные средства вкладчиков. Так, с 11 марта нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах физических лиц дополнительно повышаются на 10 в. п. Однако на эту часть ОР не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ. Дополнительное повышение нормативов обязательного резервирования банков по денежным средствам на текущих счетах физических лиц направлено на снижение профицита ликвидности в банковской системе. По оценкам Национального банка, общий объем обязательных резервов, который банки должны будут формировать, вырастет ориентировочно на 60 млрд. грн.

Национальный банк продолжает имплементацию анонсированных в январе мер с целью усиления монетарной трансмиссии и стимулирования конкуренции банков за срочные средства вкладчиков. Так, с 11 марта нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах физических лиц дополнительно повышаются на 10 в. п

Высокий уровень ликвидности банковской системы создает возможности для развития кредитования, которое в условиях военных рисков поддерживается государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На прошлой неделе на условиях программы банками было выдано 419 льготных кредитов на общую сумму более 1,7 млрд. грн., из которых около половины – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 22,2 тысяч на общую сумму более 88 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Кроме того, в январе 2023 года по государственным гарантиям на портфельной основе банками выдано 1147 кредитов на 2,4 млрд. гривен . По информации Министерства финансов, по состоянию на 1 февраля 2023 года 28 банков-кредиторов обслуживали 17,4 тыс. кредитов на сумму 54 млрд гривен с использованием инструмента государственных гарантий на портфельной основе. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 28,4 млрд гривен или около 78% от общего лимита предоставленных гарантий (36,3 млрд гривен).

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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