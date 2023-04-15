Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вопрос стоит о денежном довольствии. Приходя на службу, военный не имеет выходных и конца рабочего дня. Наибольшей проблемой за последний год была уравниловка. Солдат, сержант, майор, подполковник получают практически одинаковое денежное довольствие, а это убивает мотивацию. Денежное довольствие сегодня составляет примерно 20-25 тыс. грн. Это сумма, которая выплачивается при несении службы. Если военнослужащий выполняет боевое задание - это плюс 30 тыс. грн. Если это отдельные определенные районы - плюс 50 тыс. грн. Если это самые горячие районы, которые расположены на линии государственной границы или линии фронта – это 20-25 тыс. плюс 100 тыс. грн", - пояснил Швайко.

Военнослужащий ВСУ также добавил, что деньги начисляются ежедневно в режиме полноты выполнения боевого задания.

"Если военный в командировке, за это время эта выплата снимается. Кампания манипуляции - возврат 30 тыс. грн всем военным является элементом уравниловки. Приравнивать людей, которые несут службу в режиме ежесекундного дежурства, к людям, которые несут службу в Полтаве, Житомире или Киеве, некорректно. Неправильно, чтобы люди получали одинаковое денежное обеспечение", - подчеркнул Швайка.