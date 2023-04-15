Возвращение 30 тыс. всем военным – это кампания манипуляции, - боец ВСУ Швайка
Военнослужащий ВСУ Игорь Швайка считает, что наибольшей проблемой является уравниловка денежного довольствия для всех военнослужащих
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вопрос стоит о денежном довольствии. Приходя на службу, военный не имеет выходных и конца рабочего дня. Наибольшей проблемой за последний год была уравниловка. Солдат, сержант, майор, подполковник получают практически одинаковое денежное довольствие, а это убивает мотивацию. Денежное довольствие сегодня составляет примерно 20-25 тыс. грн. Это сумма, которая выплачивается при несении службы. Если военнослужащий выполняет боевое задание - это плюс 30 тыс. грн. Если это отдельные определенные районы - плюс 50 тыс. грн. Если это самые горячие районы, которые расположены на линии государственной границы или линии фронта – это 20-25 тыс. плюс 100 тыс. грн", - пояснил Швайко.
Военнослужащий ВСУ также добавил, что деньги начисляются ежедневно в режиме полноты выполнения боевого задания.
"Если военный в командировке, за это время эта выплата снимается. Кампания манипуляции - возврат 30 тыс. грн всем военным является элементом уравниловки. Приравнивать людей, которые несут службу в режиме ежесекундного дежурства, к людям, которые несут службу в Полтаве, Житомире или Киеве, некорректно. Неправильно, чтобы люди получали одинаковое денежное обеспечение", - подчеркнул Швайка.
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