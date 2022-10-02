Это видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины

Пограничники Украины записали видеообращение как к уже мобилизованным российским мужчинам, так и тем, кто подлежит мобилизации, с советом сделать все, чтобы не попасть на войну против Украины.

Они напомнили, что потери русской армии в этой войне стремительно растут. Но у россиян есть выбор. Они могут вернуться домой в черном мешке или избежать мобилизации или сдаться в плен.

"Граждане России, ваша "специальная военная операция на три дня" затянулась, - говорится в видеообращении. - И ваш бункерный лидер объявил утилизацию, извините, мобилизацию. Но за семь месяцев войны вы должны понять, что мы не отдадим вам ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем и сколько бы мяса еще не попало в Украину, это уже ничего не изменит. Помните, как в день "победобесия" вы выходили с лозунгом "Можем повторить"? Что ж, теперьу вас есть такая возможность, но у нас для вас плохая новость – с большой вероятностью вы вернетесь домой в черном пакете, но есть и хорошая – ваша жена, мать или отец получат белую "Ладу". Есть и другой вариант – избегайте мобилизации или сдавайтесь в плен, выбор за вами".

На сайте говорится, что в первый и последний раз украинские пограничники обратились к россиянам на своем интернет-ресурсе на русском языке.

Пограничная служба ФСБ отказывает некоторым мужчинам в пересечении границы России, в связи с "решением военного комиссариата"

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