Возвращаясь из США, Зеленский встретился с президентом Польши Дудой

Об этом он написал в телеграмме.

Кроме того, президенты стран подвели итоги этого года и обсудили международное взаимодействие на 2023 год.

"Дорогой домой встретился с другом Украины - Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - говорится в сообщении.

21 декабря в Вашингтоне Зеленский и Байден провели встречу в Белом доме. Это первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения.

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