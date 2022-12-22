Возвращаясь из США, Зеленский встретился с президентом Польши Дудой
В четверг, 22 декабря, возвращаясь из США в Украину, Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудил стратегические планы на будущее между двумя странами
Об этом он написал в телеграмме.
Кроме того, президенты стран подвели итоги этого года и обсудили международное взаимодействие на 2023 год.
"Дорогой домой встретился с другом Украины - Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - говорится в сообщении.
- 21 декабря в Вашингтоне Зеленский и Байден провели встречу в Белом доме. Это первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения.
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