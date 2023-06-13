Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, уровень воды стремительно снижается, однако специалисты уже готовятся к возможным последствиям. В этой связи в микрорайонах Корабел и Нефтегавань вводят затяжной комендантский час. Попасть туда можно будет только после того, как там пройдет разминирование и проверка безопасности.

Кроме этого, вводится запрет на посещение мест массового отдыха: лесов, пляжей, водохранилищ.

"Устанавливаем жесткий контроль за недопущением стихийных продаж водных биоресурсов: рыбы, раков и т.д.", - рассказал он.

Также Прокудин напомнил, что жители затопленных районов смогут вернуться домой только после разрешений.

"Не думайте, что вы сможете сразу вернуться. Есть процедура, вернуться домой вы сможете только после того, как местность осмотрят взрывотехники, правоохранители и коммунальщики с экологами", - подчеркнул он.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см, а в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В то же время в Херсоне уровень воды в Днепре превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.

По состоянию на 11 июня уровень воды в Херсонской области снизился на 26 сантиметров и составил 4 метра 19 сантиметров, а в Николаеве – 69 см.