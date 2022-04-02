Возвращаться в освобожденные населенные пункты в Киевской области сейчас опасно, - ГСЧС
Заместитель начальника ГУ ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк сообщил, что в освобожденных населенных пунктах Киевской области находится очень много взрывоопасных предметов
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV
Российские захватчики нанесли масштабные разрушения инфраструктуре Киевской области. В настоящее время главной задачей ГСЧС совместно с органами власти и подразделениями Национальной полиции является очистка маршрутов движения в населенные пункты от взрывоопасных предметов. Например, вчера наши подразделения работали в населенном пункте Дмитровка, где было обнаружено более 1 500 взрывоопасных предметов. – рассказал Данилюк
Данилюк добавил, что также на автодороге от Киева до Ирпеня было обнаружено около 700 взрывоопасных предметов.
“Хочу подчеркнуть, что жителям не следует некоторое время возвращаться в освобожденные населенные пункты. Ждите официальную информацию от власти. Мы проводим работу по разминированию дорог. Пока что в этих населенных пунктах отсутствуют водоснабжение и электроснабжение. Поэтому пока просим воздержаться от поездок в освобожденные населенные пункты”, - добавил Данилюк
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