Возвращаться в освобожденные населенные пункты в Киевской области сейчас опасно, - ГСЧС

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV



Российские захватчики нанесли масштабные разрушения инфраструктуре Киевской области. В настоящее время главной задачей ГСЧС совместно с органами власти и подразделениями Национальной полиции является очистка маршрутов движения в населенные пункты от взрывоопасных предметов. Например, вчера наши подразделения работали в населенном пункте Дмитровка, где было обнаружено более 1 500 взрывоопасных предметов. – рассказал Данилюк



Данилюк добавил, что также на автодороге от Киева до Ирпеня было обнаружено около 700 взрывоопасных предметов.



“Хочу подчеркнуть, что жителям не следует некоторое время возвращаться в освобожденные населенные пункты. Ждите официальную информацию от власти. Мы проводим работу по разминированию дорог. Пока что в этих населенных пунктах отсутствуют водоснабжение и электроснабжение. Поэтому пока просим воздержаться от поездок в освобожденные населенные пункты”, - добавил Данилюк



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