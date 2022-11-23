Возвращался из церкви: мальчик, попавший в Херсонскую область под российский обстрел, скончался в больнице
В областной больнице Херсонской области погиб 13-летний мальчик, получивший ранения во время атаки российско-оккупационных войск
Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Мальчик вместе с отцом возвращался домой из церкви, когда россияне открыли артиллерийский огонь.
Также в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали еще два ребенка: один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота.
"Поэтому упорно призываю жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", - призвал Янушевич.
- Напомним, через застенки, которые устроили оккупанты в Херсонской области, прошли тысячи человек, найдены даже отдельные камеры для издевательства над детьми
- По данным Нацполиции, на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 991 гражданского лица
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