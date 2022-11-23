Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Мальчик вместе с отцом возвращался домой из церкви, когда россияне открыли артиллерийский огонь.

Также в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали еще два ребенка: один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота.

"Поэтому упорно призываю жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", - призвал Янушевич.

Напомним, через застенки, которые устроили оккупанты в Херсонской области, прошли тысячи человек, найдены даже отдельные камеры для издевательства над детьми

По данным Нацполиции, на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 991 гражданского лица