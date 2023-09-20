Возведение стеклянного дома: в США расследуют возможные незаконные льготы Маску, предоставленные компанией Tesla

Об этом информирует TechCrunch .

Прокуратура США в Нью-Йорке требует от Tesla сведений об операциях между компанией и другими структурами, связанными с Маском.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также проверяет таинственный дом "Проект 42", который, как полагают, строили возле фабрики Tesla в Остине. Федеральные службы хотят узнать, правдиво ли Tesla сообщала о выгодах, которые получал Маск. Ранее компания утверждала, что не давала никаких льгот своим руководителям.

В то же время СЕО возразил, что строит стеклянный дом и сказал, что он даже не планирует его.

В новой биографии миллиардера Уолтера Айзексона упоминается стеклянное здание, но по словам автора, Маск якобы отказался от этого проекта. Tesla начала внутреннее расследование строительства стеклянного дома после того, как работники компании обнаружили недовольство заказом больших стеклянных панелей на сумму в миллионы долларов.

Что известно о так называемом проекте Маска

Стеклянное здание генерального директора Илона Маска – это секретный проект Tesla, предусматривающий сооружение большого здания со стеклянными стенами возле штаб-квартиры компании в Техасе. Дом должен содержать жилые элементы, такие как спальни, ванные комнаты и кухню, а также водопад в окружающем ландшафте. Проект имеет кодовое название "Проект 42".

Выключение Илоном Маском Starlink в Крыму

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и великого эго, в результате чего стали многочисленные человеческие жертвы.

Позже Маск заявил , что не считает себя предателем из-за отключения спутникового интернета Starlink во временно оккупированном россиянами Крыму.

"Я – гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил миллиардер.

В Сенате США требуют провести расследование в отношении компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска после того, как он признал, что заблокировал спутниковый интернет Starlink во временно оккупированном Крыму.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов, США взяли расходы на себя.

Позже Маск озвучил новую причину отключения Starlink во временно оккупированном Крыму: он заявил, что поскольку США наложили санкции в РФ, ему запрещено включать спутниковую связь на территории полуострова.