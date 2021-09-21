Возрожденный "Металлист" победил "Десну" в Кубке Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился домашней победой "Металлиста". "Десна" первой вышла вперед в конце первого тайма. Гол забил Викентий Волошин.



"Металлист" сумел повернуть ход игры в середине второго тайма, когда на поле появился новичок Кадим Харрис. Английский футболист сравнял счет на 73-й минуте.



Победный мяч случился на 88-й минуте матча. Автор гола - Александр Мизюк.



1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.



Кубок Украины



1/16 финала



21 сентября



"Металлист" - "Десна" 2:1



Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 - Волошин, 44

21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".

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