Возрождение местных кухонь будет развивать внутренний туризм в Украине, - исследовательница кулинарии Елена Брайченко

Об этом основательница проекта їzhakultura Елена Брайченко рассказала в программе "Историческая правда" с Вахтангом Кипиани на Еспресо.TV .



"Мы пережили период стандартизации и унификации. Все, кто помнит рабочие столовые, кафе, знают прекрасно, что меню в них было однообразное и почти одинаковое", - отметила она.



Сейчас же, когда есть сильный запрос на все украинское, традиционное, национальное, повторяется та же стереотипизация и однообразие, тогда как украинская народная кухня очень интересна за счет своего разнообразия. И эту региональную, местную специфику следует находить, развивать и предлагать под эгидой гастротуризма, подчеркнула Елена Брайченко.



"Когда я из Киева, например, еду в Харьков или в Полтаву, - мне интересно почувствовать этот гастрономический колорит, но для этого нужна слаженная работа между исследователями, органами местной власти и рестораторами", - пояснила исследовательница.