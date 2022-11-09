Об этом сообщает Офис генпрокурора .

"Более 1258 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 9 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 430. Возросло количество раненых - более 828", - говорится в сообщении.



В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

26 октября сообщалось, что российские захватчики убили 430 детей и ранили еще более 822 с начала полномасштабного вторжения в Украину.