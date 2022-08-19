Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного штаба.

"Минцифра предлагает в условиях действия чрезвычайного и/или военного положения, объявленного на территории Украины или в отдельных ее областях, дать возможность распорядителям информации при обнародовании наборов данных в форме открытых данных отступать от этих принципов. Также разрешить в "ручном режиме" допускать частичное и/или полное прекращение предоставления доступа к обнародованным наборам данных с помощью интерфейса прикладного программирования. Такие изменения на практике приведут к тому, что каждый орган сможет без всякого объяснения закрыть информацию, ссылаясь на военное положение, которое уже 6 месяцев продолжается в Украине ", – говорится в обращении, которое кроме Антикоррупционного штаба подписали еще около двух десятков организаций.

Общественные организации уверяют, что Министерство обороны не предоставляло информации, что любые военные преступления со стороны РФ были связаны с использованием государственных публичных реестров, ГУР Минобороны Украины признало, что "базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов во время захвата административных зданий или же с помощью коллаборантов-предателей".

"Мы призываем Минцифру отказаться от этой инициативы, ведь внесение таких изменений в подзаконные акты не только противоречит законодательству в сфере публичных данных, но и создает угрозу развитию открытых данных в Украине. Более того, мы призываем вернуть полноценный доступ к отдельным публичным реестрам, которые перестали функционировать с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24.02.2022 года, и заставить распорядителей обнародовать данные, требуемые законом и важные для бизнеса и общественности", – призывают общественные организации.

В компании "LIGA ZAKON" заявляют, что намерения закрыть или ограничить доступ к публичным реестрам будут иметь негативные последствия как для государства, так и для бизнеса. В частности, исчезнет возможность контроля над коррупционными процессами и злоупотреблениями в государстве. Бизнес не сможет мониторить контрагентов, будут расти риски злоупотреблений и недоброкачественной конкуренции в вопросах лицензирования и т.д.

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