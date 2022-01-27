Возраст – более 500 лет: картину авторства Боттичелли продали за $45 млн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу аукционного дома Sotheby's.

Картина создана примерно в 1500 году.

Отмечено, что эта цена – одна из самых высоких, за которую когда-либо продавали картины эпохи Возрождения на аукционах.

"Работы Боттичелли – любого периода – остаются чрезвычайно редкими на аукционах. Особенно его поздние работы очень редко появляются на рынке", – отметили в Sotheby's.

Он считается одним из самых выдающихся итальянских художников эпохи Возрождения. Среди известных его работ – "Рождение Венеры", "Весна" и "Венера и Марс".