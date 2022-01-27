Возраст – более 500 лет: картину авторства Боттичелли продали за $45 млн
Картина художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Муж скорбей" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $45,4 млн.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу аукционного дома Sotheby's.
Картина создана примерно в 1500 году.
Отмечено, что эта цена – одна из самых высоких, за которую когда-либо продавали картины эпохи Возрождения на аукционах.
"Работы Боттичелли – любого периода – остаются чрезвычайно редкими на аукционах. Особенно его поздние работы очень редко появляются на рынке", – отметили в Sotheby's.
Он считается одним из самых выдающихся итальянских художников эпохи Возрождения. Среди известных его работ – "Рождение Венеры", "Весна" и "Венера и Марс".
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