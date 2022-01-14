Возобновляет эффективность COVID-вакцины, - Минздрав объяснил, для чего нужна бустерная доза

Об этом он написал в Facebook.



"По данным исследований, эффективность любой вакцины со временем уменьшается. Также появляются новые штаммы коронавируса, в частности "Омикрон". Бустерная же доза помогает возобновить эффективность вакцин против COVID-19, симптоматического заболевания COVID-19, госпитализации и смерти вследствие этой болезни", - объяснил Игорь Кузин.



Он отметил, что бустерную прививку рекомендовано делать мРНК-вакцинами, ведь, по информации исследований, они демонстрируют лучшие результаты, независимо от того, какими вакцинами был сделан базовый курс.



"В настоящее время в Украине бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс вакцинации более 6 месяцев назад. Оптимальный срок введения "бустера" от 6 до 9 месяцев", - напомнил главный санврач Украины.



Он призвал не медлить с получением базового курса вакцинации и бустерной прививки, "ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавирусной болезни".



"Это критически важно для пожилых людей и людей с сопутствующими болезнями, ведь в случае инфицирования базовый курс прививки поможет сохранить их жизнь, а бустерная доза поможет возобновить защиту", - подчеркнул Игорь Кузин.

Напомним, 4 января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ о введении третьей дополнительной прививки против COVID-19 людям старше 60 лет.

6 января он подписал приказ о бустерной вакцинации для всех совершеннолетних.

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