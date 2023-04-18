Возобновление экспорта электроэнергии имеет большое значение для энергетических компаний и экономики в целом. А учитывая, что продолжительность этого экспорта не определена, терять время нельзя. По оценкам Минэнерго, ежемесячно Украина может получать 300 млн. грн. Однако будет ли достижение такой цели простым и беспроблемным? И полностью ли мы подготовились к открытию экспорта, учитывая, сколько о нем говорили?

В середине марта 2022 года энергосистема Украины интегрировалась в объединенную энергосистему континентальной Европы, что позволило начать экспорт электроэнергии. Со временем объединение системных операторов стран Европы (ENTSO-e) увеличивало разрешенные объемы экспорта. Этот процесс продолжается до сих пор, и ожидается, что разрешенная пропускная способность будет увеличиваться в дальнейшем.

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С первым днем полномасштабного вторжения в Украине вследствие остановки производств и выезда значительной части населения существенно сократилось энергопотребление – в среднем, на треть. И, несмотря на то, что часть электростанций была повреждена или оказалась в оккупации, профицит мощностей давал возможность экспорта. Даже Запорожская АЭС, хоть и оказалась в руках агрессора, продолжала работать в энергосистеме Украины, несмотря на все попытки оккупантов ее отсоединить.

В течение лета некоторые официальные лица озвучивали очень оптимистичные перспективы для экспорта. Однако массированный обстрел объектов энергосистемы в октябре обусловил выведение из строя значительной части электростанций и высоковольтных подстанций, что угрожало дефицитом в энергосистеме, а затем было принято решение об остановке экспорта. Далее – новые обстрелы, очередные потери мощностей, веерные отключения и страх блекаута.

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В настоящее время 75% мощностей ТЭС и 30% ТЭЦ повреждены ударами ракет и дронов, 67% мощностей ветровой энергетики находятся в Запорожской и Херсонской областях, значительная часть которых оккупирована. ЗАЭС остается в оккупации. Кроме того, другие атомные электростанции будут нуждаться в ремонте и обслуживании. А в случае жаркого лета спрос на электроэнергию может быть относительно высоким. Кроме того, непредсказуемы новые ракетные удары по энергетической инфраструктуре, которые могут поставить экспорт под угрозу. Есть ли основания для оптимизма?

В настоящее время 75% мощностей ТЭС и 30% ТЭЦ повреждены ударами ракет и дронов, 67% мощностей ветровой энергетики находятся в Запорожской и Херсонской областях, значительная часть которых оккупирована. ЗАЭС остается в оккупации

В известной степени открытие экспорта стало возможным благодаря генерации из возобновляемых источников энергии (ВСЭ), которые с февраля начали наращивать генерацию в результате солнечной погоды. С одной стороны это позволило сократить графики отключений. С другой – в дневные часы для балансировки энергосистемы приходилось ограничивать производство по ВИЭ. Впрочем, государство все равно обязано оплачивать даже невыработанную и неотданую электроэнергию. Поэтому разрешение экспорта в таких условиях является верным решением.

Солнечные электростанции именно летом генерируют наибольшие объемы электроэнергии, что дает определенную надежду в покрытии спроса и обеспечении экспорта в последующие месяцы. Кроме того, для них экспорт — это еще возможность улучшить финансовое состояние (проблема долгов за возобновляемую электроэнергию тянется еще с 2020 года, а с началом полномасштабной войны ситуация, естественно, только ухудшилась). Однако следует отметить, что в прошлом году парламент принял законодательные изменения, которые предусматривали направление 45% дохода от продажи доступа к межгосударственному пересечению на аукционах на покрытие долгов перед производителями с ВИЭ и Энергоатомом, еще 45% - на покрытие долгов Укрэнерго на балансирующем рынке. Остаток направлять на развитие межгосударственных сетей (к этой правке все средства Укрэнерго должно было направлять в развитие межгосударственных сетей). Эта норма действовала до апреля 2023 года. То есть, начиная экспорт, энергетические компании могут столкнуться с проблемами возврата своих средств.

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Также не следует забывать, что по действующему положению, 80% доходов экспортеры электроэнергии направляют для дотирования цены на уплачиваемую населением электроэнергию. А Энергоатом – важный донор для этого субсидирования – за прошлый год получил более 3,3 млрд убытков.

Несмотря на то, что о необходимости возобновить экспорт говорили полтора месяца, первые дни экспорта не продемонстрировали желаемых рекордов. По факту, оказалось, что экспорт первого дня в Молдову оказался существенно ниже, чем мог бы. Полноценный экспорт в Польшу задерживается из-за многодневного ремонта сетей в стране, о чем польский системный оператор сообщал заранее

К сожалению, несмотря на то, что о необходимости возобновить экспорт говорили полтора месяца, первые дни экспорта не продемонстрировали желаемых рекордов. По факту, оказалось, что экспорт первого дня в Молдову оказался существенно ниже, чем мог бы. Полноценный экспорт в Польшу задерживается из-за многодневного ремонта сетей в стране, о чем польский системный оператор сообщал раньше времени. Системный оператор Словакии банально не успел провести аукцион на доступ пересечения, поскольку не знал о намерениях Минэнерго Украины возобновить экспорт, а затем тоже планирует ремонт на несколько дней. Кроме того, страны ЕС требуют проведения совместных аукционов. Регулятор только недавно принял соответствующую нормативную базу, но пока неясно, когда совместные аукционы заработают.

Возобновление экспорта имеет большое значение для экономики. А учитывая, что продолжительность экспорта не определена, терять время нельзя: государство должно принять скорейшее решение для наращивания объемов экспорта и нахождения средств от него.

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Об авторе. Андриан Прокоп, аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего

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