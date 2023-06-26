Возникает вопрос, есть ли приказы Путина последней инстанцией, - Климкин

Об этом в эфире Еспрссо заявил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Если мы поднимаем ставки, то тогда Путин 250 раз подумает, может ли он применить что-то, чтобы создать панику. Он сейчас находится в абсолютном другом психологическом состоянии и он понимает, что он проиграл. То же понимают российские элиты. Ему каким-то образом нужно получиться из этой ситуации", - сказал он.

По мнению Климкина, выход очень прост – он начинает искать варианты, начинает перезагружать Россию. Поначалу минобороны – тех людей, которых многие россияне прямо обвиняют в неудачах этой войны.

"Ему нужно найти этих людей – это может быть Шойгу, Герасимов. Я на самом деле думаю, что Путин и дальше будет работать с последним – он его очень уважает. Убрать Шойгу, по-моему, уже мало. Показать себя крутым, убрав Шойгу – это уже не сработает", – добавил эксминистр.

Он не исключает того, что Путин может пойти на повышение ставок совсем иным образом.

"Вопрос в том, готовы ли его силовые структуры и вооруженные силы полностью выполнять его приказы. Возникает вопрос, является ли приказ Путина внутри еще окончательно последней инстанцией с точки зрения руководства. Российская элита и значительная часть военного руководства понимает, что поднятие ставок, применение оружия массового поражения или что-то другое приведет к разрушению сегодняшней России и к наказанию. Так не будет, что кто-то потом скажет, что у меня был приказ. Мероприятие обязательно должно это сказать без дипломатических формулировок", - подытожил Климкин.