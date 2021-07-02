Возникает мысль, что нам нужно выйти на поле, - и мы уже в полуфинале, - тренер Англии о матче с Украиной

Об этом сообщает Sky Sports .

Саутгейт подчеркнул, что мало украинцев играет в европейских топ-чемпионатах, поэтому возникает мысль, что для победы Англии достаточного просто выйти на поле.

"Сейчас это фантастический вызов для нас. Украину нам нужно изучить более подробно и как можно быстрее. Мы наблюдали за ними последний год, но мало кто из футболистов сборной играет в Бундеслиге или АПЛ. Поэтому возникает эта мысль, что нам нужно всего лишь выйти на поле - и мы уже в полуфинале. Мы понимаем, что весь фокус только на этом матче. Мы должны правильно подготовить свой план, менталитет сыграет решающее значение ", - сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт.

Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии может стать физическая усталость после игры со Швецией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналистом чемпионата Европы.

Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.

В то же время полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что из-за статуса фаворита сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда Андрея Шевченко может выиграть чемпионат Европы .

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, которая победила Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".

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