Возникает мысль, что нам нужно выйти на поле, - и мы уже в полуфинале, - тренер Англии о матче с Украиной
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что четвертьфинальный матч Евро-2020 против Украины будет фантастическим вызовом для его команды
Об этом сообщает Sky Sports .
Саутгейт подчеркнул, что мало украинцев играет в европейских топ-чемпионатах, поэтому возникает мысль, что для победы Англии достаточного просто выйти на поле.
"Сейчас это фантастический вызов для нас. Украину нам нужно изучить более подробно и как можно быстрее. Мы наблюдали за ними последний год, но мало кто из футболистов сборной играет в Бундеслиге или АПЛ. Поэтому возникает эта мысль, что нам нужно всего лишь выйти на поле - и мы уже в полуфинале. Мы понимаем, что весь фокус только на этом матче. Мы должны правильно подготовить свой план, менталитет сыграет решающее значение ", - сказал главный тренер сборной Англии Саутгейт.В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, которая победила Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
- Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии может стать физическая усталость после игры со Швецией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналистом чемпионата Европы.
- Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.
- В то же время полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что из-за статуса фаворита сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.
- Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда Андрея Шевченко может выиграть чемпионат Европы .
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