Вознаграждение получал на криптогаманец: в Харькове задержали агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по городу
Служба безопасности сообщила о подозрении российскому агенту, корректировавшему воздушные атаки российских террористов на военную и промышленную инфраструктуру Харьковщины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Подозреваемым оказался работник местной фармацевтической компании, которого российская спецслужба завербовала в марте 2023 года. РФ заметила мужчину, когда тот неоднократно публиковал антиукраинские сообщения в российских тг-каналах.
По словам правоохранителей, подозреваемый по указаниям врага объезжал территорию региона и скрыто фиксировал последствия российских воздушных атак на украинские объекты.
"Сообщения с координатами инфраструктурных объектов Харьковщины и другими полученными сведениями российский агент посылал своему "куратору" из ФСБ через мессенджер", - сообщают в СБУ.
Для переписки подозреваемый использовал сим-карты российских мобильных операторов, на которые регистрировал анонимные аккаунты. За выполненные задания он получал от окупантов денежное вознаграждение, поступавшее на его криптогаманец.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Мужчине грозит пожизненное заключение.
Оговорки: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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