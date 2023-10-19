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Вознаграждение получал на криптогаманец: в Харькове задержали агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по городу

19 октября, 2023 четверг
10:22
Криминал

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому агенту, корректировавшему воздушные атаки российских террористов на военную и промышленную инфраструктуру Харьковщины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемым оказался работник местной фармацевтической компании, которого российская спецслужба завербовала в марте 2023 года. РФ заметила мужчину, когда тот неоднократно публиковал антиукраинские сообщения в российских тг-каналах.

По словам правоохранителей, подозреваемый по указаниям врага объезжал территорию региона и скрыто фиксировал последствия российских воздушных атак на украинские объекты.

"Сообщения с координатами инфраструктурных объектов Харьковщины и другими полученными сведениями российский агент посылал своему "куратору" из ФСБ через мессенджер", - сообщают в СБУ.

Для переписки подозреваемый использовал сим-карты российских мобильных операторов, на которые регистрировал анонимные аккаунты. За выполненные задания он получал от окупантов денежное вознаграждение, поступавшее на его криптогаманец.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Мужчине грозит пожизненное заключение.

Оговорки: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Недавно Служба безопасности в Ровенской области разоблачила коллаборанта-полицейского, инициативно присоединившегося к незаконному правоохранительному органу. Его объявили в розыск.
Украина
Россия
СБУ
Война с Россией
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