"Возмущенные европейцы" и псевдокоридоры из портов: Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 мая
Оккупанты распространяют манипуляцию, якобы европейцы возмущены поведением украинских беженцев, потому что они якобы разрушают их семьи и жгут дома
Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил в телеграммах, обнародовав подборку фейков, которые враг продуцировал 26 мая.
В частности, в минобороны РФ распространяли дезинформацию, что "с РФ ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, однако киевские власти продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний- по решению вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов".
Кроме того, Россия распространяет манипуляцию, мол, "в Европе растет возмущение поведением беженцев, европейцы уже не в восторге от идеи принимать в своих домах украинцев. В то же время потоком беженцев охотно пользуются сутенеры и наркоторговцы. Сами беженцы сжигают дома европейцев ".
Еще один дезинформационный креатив России прозвучал от постпреда РФ при ООН, указывает Центр.
"Дезинформация: постпред РФ при ООН в.Небензя заявил, что "РФ имеет многочисленные свидетельства украинских пленных о том, что они имели приказ стрелять в мирных жителей и не брать в плен россиян", - сообщили в ведомстве.
- Напомним, 25 мая Россия распространяла фейк, словно замедлила темпы наступления в Украине для эвакуации населения.
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