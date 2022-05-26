Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил в телеграммах, обнародовав подборку фейков, которые враг продуцировал 26 мая.

В частности, в минобороны РФ распространяли дезинформацию, что "с РФ ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, однако киевские власти продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний- по решению вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов".

Кроме того, Россия распространяет манипуляцию, мол, "в Европе растет возмущение поведением беженцев, европейцы уже не в восторге от идеи принимать в своих домах украинцев. В то же время потоком беженцев охотно пользуются сутенеры и наркоторговцы. Сами беженцы сжигают дома европейцев ".

Еще один дезинформационный креатив России прозвучал от постпреда РФ при ООН, указывает Центр.



"Дезинформация: постпред РФ при ООН в.Небензя заявил, что "РФ имеет многочисленные свидетельства украинских пленных о том, что они имели приказ стрелять в мирных жителей и не брать в плен россиян", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 25 мая Россия распространяла фейк, словно замедлила темпы наступления в Украине для эвакуации населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb