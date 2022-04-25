Возмущение местных элит России должно взорваться в ближайшее время, внутренние процессы добьют этого монстра, - Ягун

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Генерал-майор отметил, что Украина и Россия последние десять лет развивались в противоположные стороны, в то время как Россия все больше пыталась централизовать власть, Украина пошла по пути децентрализации с четко распределенными полномочиями между местной и центральной властью.



"В России эта централизация привела к тому, что очень большое недовольство именно в местных элитах, они не имеют возможности выбиться на какой-то уровень, даже из своего региона это возмущение накапливается и должно в ближайшее время взорваться. Мы видели, что происходило в Хабаровске, мы понимаем, что творится в этнических республиках, к тому же много глубинных процессов, которые нам не видны, это и Башкортостан, и Татарстан, и Удмуртия, и Хакасия - очень много моментов именно в тех национальных республиках, в которых недовольны именно местные люди - отметил Виктор Ягун.



Экс-замглавы СБУ рассказал, что именно перед войной, Украина очень четко поднимала вопрос на уровне некоторых представительств ООН и других международных организаций, что Россия, обвиняя Украины в притеснении прав национальных меньшинств, на самом деле сама вовсе не соблюдала все эти правила.



"Я надеюсь, что это продолжится и после войны, поставим Россию на место. Если она не развалится своим путем от внешних процессов, то я думаю, что внутренние процессы добьют этого монстра. И в том виде, в каком есть Россия, мы больше ее не увидим" – подытожил военный и общественный деятель.







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