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Возможный теракт на Запорожской АЭС коснется всего мира, - топ-чиновник НАТО

4 июля, 2023 вторник
13:44
Мир

Если Россия устроит теракт на временно оккупированной Запорожской АЭС, его последствия будут носить глобальный характер. Это приведет к экологической катастрофе

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Если это произойдет, то это будет гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, к чему будет привлечен мир, это будет иметь огромное влияние на Европу", - сказал он.

По его словам, это будет больше, чем просто вопрос безопасности. Это будет экологическая катастрофа и множество проблем медицинского характера.

Бауэр подчеркнул, что мир должен остановить россиян, чтобы они не совершили теракт на ЗАЭС.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В 4 областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

Новости
Украина
НАТО
Запорожская АЕС
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