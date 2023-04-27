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Возможны заморозки, местами пройдут грозы: прогноз погоды на последние дни апреля от Натальи Диденко

27 апреля, 2023 четверг
14:58
Общество

В последние дни апреля на западе Украины и кое-где в центре возможны заморозки, также в некоторых областях прогнозируются грозы

Об этом Наталья Диденко написала в телеграме.

В Украине ожидаются умеренные +12...+15, на востоке температура будет достигать +17...+22 градусов. В столице же днем воздух прогреется до +12...+13.

"Ночи остаются в Украине холодными. Жилье медленно прогревается, поэтому одевайтесь все же теплее", - отметила синоптик.

Наталья Диденко утверждает, что ночью 28 апреля в западных областях и в Житомирской и Винницкой области будут заморозки, а позже они могут достичь северных и центральных областей. В столице и окрестностях 29-30 апреля, особенно при прояснениях, ночью есть возможность заморозков.

В частности, в восточных областях пройдут дожди, а местами и грозы.

"Дожди пройдут завтра в восточной части (с грозами), а также на Полтавщине, в районах и вокруг Днепра, на Запорожье, Херсонщине и в Крыму. На остальной территории Украины осадки маловероятны, появится солнце", - написала она.

В пятницу, 28 апреля, ветер будет порывистым, сильным, разве что на западе более смирный, небольшой. Его направление – северо-западное.

"Дожди дадут передохнуть днем в субботу - в большинстве областей Украины будет сухо. Выбирайте лучше этот день для дел и прогулок на воздухе. В воскресенье снова дожди на западе и в восточной части. На остальной территории 30 апреля сухо. Температура будет скакать, где-то тепло, где-то заливы холода - будем следить вместе за градусами", - резюмировала синоптик.

  • Напомним, ранее в ДСНС отчитывались , что по состоянию на 27 апреля подтопленными остаются 98 домов и 704 хозяйства в восьми областях Украины.
Украина
прогноз погоды
Погода с Натальей Диденко
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