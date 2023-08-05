Возможны грозы, штормовой ветер и жара до +40°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 6 августа
В воскресенье, 6 августа, в Украине ожидается безумная жара до +40 °C, грозовые дожди и сильный ветер. Ослабление высокой температуры можно ожидать в понедельник, 7 августа
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что в воскресенье ожидаются кратковременные грозовые дожди и штормовой ветер в западных областях Украины.
По словам Диденко, температура в регионах будет постепенно снижаться.
Штормовой ветер в воскресенье
Как сообщает синоптик, 6 августа на фоне сильной жары в Украине юго-восточный ветер может достигать штормовых значений, 15-22 метра в секунду.
"Купальник после заплывов и стирки на балконе будут высыхать мгновенно. Но осторожно под билбордами в городе и на дорогах!" – добавила Диденко.
Жара в столице
В Киеве 6 августа прогнозируется +35...+37°C.
Однако, по словам Диденко, будет немного помогать сильный юго-восточный ветер. Штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Ослабление жары будет в понедельник-вторник, но на Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и Крыму высокая температура еще будет держаться.
- В пятницу и в выходные синоптик прогнозировала жаркую погоду, температура воздуха днем поднимется до +38 °C, а на западе и Житомирской области пройдут дожди.
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