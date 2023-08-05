Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что в воскресенье ожидаются кратковременные грозовые дожди и штормовой ветер в западных областях Украины.

По словам Диденко, температура в регионах будет постепенно снижаться.

Штормовой ветер в воскресенье

Как сообщает синоптик, 6 августа на фоне сильной жары в Украине юго-восточный ветер может достигать штормовых значений, 15-22 метра в секунду.

"Купальник после заплывов и стирки на балконе будут высыхать мгновенно. Но осторожно под билбордами в городе и на дорогах!" – добавила Диденко.

Жара в столице

В Киеве 6 августа прогнозируется +35...+37°C.

Однако, по словам Диденко, будет немного помогать сильный юго-восточный ветер. Штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Ослабление жары будет в понедельник-вторник, но на Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и Крыму высокая температура еще будет держаться.