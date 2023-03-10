Об этом президент сообщил во время вечернего обращения.

Зеленский отметил, что во время заседания Ставки выслушал доклады Главнокомандующего и командующих направлений ситуации на передовой и в целом в защите государства.

В частности, речь шла о востоке и юге и ситуации на границе.

"Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и поставках", - очертил Зеленский основные рассмотренные темы.

Владимир Зеленский уже традиционно поблагодарил воинов за защиту Украины. В частности, отметил бойцов, защищающих Украину в Донецкой области.

"Ежедневно они дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, десантники "Семьдесят девятки"... Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить бойцов спецподразделения ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за крепкое участие в обороне города", – сказал он.

Также Зеленский вспомнил о пушкарях 44-й отдельной артиллерийской бригады, которые воюют на Запорожском направлении и "ловко уничтожают позиции и технику врага" и поблагодарил их.

Как отметил в эфире Эспрессо представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, за последние сутки под Бахмутом уничтожено почти 200 россиян