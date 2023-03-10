Возможности усиления в Бахмуте, потребности в боеприпасах, защита границы: Зеленский провел заседание Ставки
В пятницу, 10 марта, Зеленский провел очередное заседание Ставки
Об этом президент сообщил во время вечернего обращения.
Зеленский отметил, что во время заседания Ставки выслушал доклады Главнокомандующего и командующих направлений ситуации на передовой и в целом в защите государства.
В частности, речь шла о востоке и юге и ситуации на границе.
"Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и поставках", - очертил Зеленский основные рассмотренные темы.
Владимир Зеленский уже традиционно поблагодарил воинов за защиту Украины. В частности, отметил бойцов, защищающих Украину в Донецкой области.
"Ежедневно они дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, десантники "Семьдесят девятки"... Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить бойцов спецподразделения ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за крепкое участие в обороне города", – сказал он.
Также Зеленский вспомнил о пушкарях 44-й отдельной артиллерийской бригады, которые воюют на Запорожском направлении и "ловко уничтожают позиции и технику врага" и поблагодарил их.
Как отметил в эфире Эспрессо представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, за последние сутки под Бахмутом уничтожено почти 200 россиян
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