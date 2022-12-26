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Аналитика

Возможности Украины наносить удары по территории РФ будут только увеличиваться. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
26 декабря, 2022 понедельник
20:56
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

В ночь на 26 декабря стало известно о мощных взрывах на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Количество таких ударов по территории РФ будет только увеличиваться

26 декабря по военному аэродрому Энгельс был нанесен мощный удар

В ночь на 26 декабря стало известно о мощных взрывах на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ , на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Эти самолеты производят пуски крылатых ракет по территории Украины с начала полномасштабного вторжения. Удар по этому аэродрому был нанесен именно тогда, когда россияне с большой вероятностью готовились атаковать Украину. В министерстве обороны РФ заявили, что их средства ПВО сбили украинский беспилотник, однако, по их словам, ракета только зацепила БПЛА и он упал на территорию аэродрома. В результате удара было разрушено здание, где находилась дежурная смена российских пилотов. Трое российских военных погибли. Также в министерстве обороны РФ заявили, что самолеты никаких повреждений не получили. Однако сообщалось о пожаре на аэродроме, который пытались потушить более 3 часов. Чтобы сделать реальные выводы об эффективности удара по аэродрому Энгельс, нужно дождаться спутниковых снимков.

Россияне начнут ощущать последствия войны против Украины

Хочу напомнить, что военный аэродром стратегической авиации РФ находится в более чем 700 км от украинской границы. Сегодняшние взрывы на этом аэродроме стали уже вторыми за последние недели. 5 декабря, после удара беспилотников по этому аэродрому , спутниковые снимки зафиксировали повреждение по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95 . Понятно, что украинская сторона не спешит признавать причастность к этому удару. Хотя сегодня пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат сказал, что взрывы на военных аэродромах в РФ являются следствием того, что российская армия творит на украинской территории. Также он подчеркнул, что россияне глубоко ошибались, считая, что они не ощутят на себе последствия войны в глубоком тылу.


Спутниковый снимок MAXAR, на котором видны последствия взрывов на аэродроме Энгельс 5 декабря

Способность Украины наносить удары по военным объектам РФ будет только увеличиваться

Далее проанализируем ситуацию с капитаном ВСУ Александром Лосем, который занимается перспективными направлениями развития украинской армии.

В частности, по мнению военнослужащего, способность Украины наносить удары по военным объектам на территории РФ улучшается ежедневно. Это свидетельствует о том, что количество "хлопка" на территории Российской Федерации будет только увеличиваться . Поскольку, по словам Лося, прикрыть такую страну, как Россия, не может ни одна система ПВО в мире. Также капитан ВСУ отметил, что как таковой мощной системы ПВО и ПРО в России нет. Все имеющиеся средства ПВО РФ не могут проследить все летательные аппараты и ракеты, пересекающие воздушное пространство России.

И неважно, какими средствами были поражены военные аэродромы в РФ. Главное, что они были поражены. По его словам, любой военный объект всегда прикрывается системами ПВО малого и среднего радиуса действия. Поэтому, по словам Лося, величайшим достижением в сегодняшних взрывах на территории РФ является то, что средства поражения могут обходить системы ПВО РФ.

Удары по территории РФ невозможны без качественных разведданных

Капитан ВСУ Александр Лось также добавил, что удары по военным объектам на территории РФ были бы невозможны без качественных разведывательных данных. По его словам, мало кто обратил внимание, что в пакетах военной помощи от украинских союзников немало средств выделяется именно на разведывательные данные. Поэтому, по его словам, следует отдать должное не только возможности поражения военных объектов РФ, но и важной и своевременной информации нашей и иностранной разведок.

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