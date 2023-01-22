Возможности сотрудничества Украины и Тайваня безграничны, - министр цифровых технологий Тайваня Тан
Украина и Тайвань бок о бок защищают демократию и имеют безграничные возможности для сотрудничества
Об этом заявила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан в эфире Еспресо.
Она напомнила, что, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с Украиной, Тайвань присоединился к общенациональному сбору пожертвований для украинцев и санкциям против РФ.
"Тайвань и Украина стоят бок о бок в защите демократии, и это то, что нас объединяет, а наше последнее сотрудничество в рамках кампании "Тайвань может помочь освободить будущее" только началось, поэтому наши общие возможности сотрудничества действительно безграничны", – подчеркнула Одри Тан.
- 16 января Александр Мережко, народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, отметил, что уже нужно открывать представительства Украины в Тайбэе и Тайваня в Киеве.
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