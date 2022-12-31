Возможности россиян производить новые ракеты не отвечают их потребностям на фронте, - ГУР
Россия столкнулась с дефицитом ракет: запасы высокоточного вооружения в большинстве потеряны, для атак по Украине оккупанты используют оружие, изготовленное недавно
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
"РФ испытывает дефицит, но все равно пытается притворяться, будто имеет много запасов. Если говорим о возможности производить и пополнять эти запасы - то они не отвечают потребностям на фронте", - отметил представитель ГУР МО.
Андрей Юсов дал объяснение: россияне производят "калибры" и сразу после этого используют их для атак по украинской энергетике. Так они поддерживают психологическую операцию, которая должна убедить окружающих в наличии у РФ больших запасов высокоточного вооружения.
"Но они не смогут наносить массированные удары в таком темпе. Все ракеты сразу с конвейера уходят на фронт. А стратегические запасы заканчиваются, эти запасы составляют уже менее 30% от общего количества", – резюмировал он.
- Напомним, 6 декабря начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что Россия после нескольких последующих массированных ракетных обстрелов Украины исчерпает запасы высокоточного оружия.
- 29 декабря представитель ГУР МО также проинформировал , что предварительные договоренности по поставкам иранских баллистических ракет для России есть, однако в Иране не все хотят помогать Путину.
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