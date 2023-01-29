Положение вокруг Бахмута

Итак, сейчас ситуация вокруг Соледара, Бахмута и Угледара – это самые горячие точки на линии фронта, где наши войска сдерживают нашествие врага. К каждой из них в оценке реальности мы должны подойти с пониманием того, что иногда трудно подобрать правильные слова, чтобы оценить и понять напряжение, которое выдерживают наши воины на линии фронта.

Сейчас враг концентрирует свои усилия на захвате Бахмута и пытается выйти на две трассы, питающие этот город. Находящийся под Бахмутом военный Виктор Бурлык рассказал, что ситуация на этом направлении всегда напряженная, является главной темой, ведь весь мир следит за ходом событий именно на этом участке фронта. Можно сказать, что враг стал не так в лоб штурмовать этот город, как раньше. Сейчас с юга, со стороны Клещеевки, пытается перерезать трассу Константиновка - Бахмут и подняться до Часова Яра, чтобы город был в оперативном окружении и нельзя было подвозить боеприпасы, продукты, проводить ротации. В районе Клещеевки и Курдюмовки враг атакует достаточно мощной артподготовкой, то есть все защитные рубежи стараются не просто обстрелять, а уничтожить под ноль. Нашим защитникам ничего не остается, кроме как занимать более дальнюю линию обороны. Это, конечно, большие затраты боеприпасов, но с этим враг не считается, ведь для него направление Бахмута мегаприоритетное. Они стараются все сделать, чтобы как можно быстрее сообщать, как они любят, что часть города, город захвачены. Они максимально стараются хотя бы пробиться в город, чтобы можно было делать такие заявления.

Трассой Бахмут - Северск уже не могут пользоваться ВСУ. Там уже враг. Я думаю, они будут спускаться южнее и заходить с севера и юга на Бахмут, то есть перережут все трассы и возьмут в окружение город. Это позиция противника. Я думаю, руководство ВСУ это видит и имеет свои планы по этому поводу. На каждую провокацию или попытку наступления врага украинская артиллерия дает отпор. Мы должны прекрасно понимать, что задействованное количество артиллерии со стороны врага несоразмерно количеству украинской. Поэтому если взять другие участки фронта, насколько мне известно, таких лимитов, как в первые месяцы полномасштабной войны, боеприпасов у них уже нет. А на направлении Бахмута – безлимит. Все мы должны понимать, что Пригожин любой ценой хочет иметь такую победу, как Бахмут, поскольку ЧВК Вагнера стремится отождествляться с армией РФ и говорить, что это самое боевое подразделение, а для этого нужно кровь из носа захватить Бахмут.

Подразделений на этом направлении достаточно много: и Нацгвардия, и ВСУ, и ГУР. Думаю, что Генштаб даст более корректный ответ, но знаю, что ротации происходят, однако масштабы оценить и дать заключительное мнение, что там происходит, не могу. Знаю, что происходит, но в каких масштабах - не скажу. Если защитники держат оборону – значит, логистика работает. Я, по крайней мере, не сталкивался с какими-либо логистическими проблемами.

Возможности ПВО ВСУ

ПВО является существенной составляющей, чтобы минимизировать постоянные вызовы со стороны РФ, которая использует ракетный террор для воздействия на наше гражданское население и наносит удары по критической инфраструктуре. Понимаем, что должны получить новые ЗРК разного уровня, есть обещания со стороны наших партнеров. Конечно, мы говорим об авиации, потому что эта неделя прошла именно под авиационной темой, потому что отдельные страны, в частности, Нидерланды , говорят о том, что они готовы передать Украине истребители, если такой вопрос встанет. Компания-производитель, в частности, самолетов F16 заявила, что готова увеличить изготовление новых самолетов, чтобы передавать тем странам, которые будут потом предоставлять их из своих арсеналов для ВСУ. Новый "Рамштайн", который ожидают 14 февраля , украинские главы назвали авиационным , то есть обсуждение поставок авиатехники крайне важно. Мы знаем, что будут танки, БМП, но в формате концепции наступательных действий эта бронированная армада должна быть прикрыта с воздуха, потому что только этот триединый компонент гарантирует наиболее эффективное использование всех потенциалов вооружений, заложенных в танки, БМП и самолеты. Мы также понимаем, что самолеты в перспективе будут оснащены дальнобойным оружием, которое уничтожает цели противника даже на больших дальностях, чем те ATACMS, которые мы долго просим у США и которые, в частности, крайне важны для разрушения системы обороны РФ на больших дальностях, чем могут обеспечить HIMARS. Итак, мы сейчас находимся на столь важном этапе, когда возможности ПВО должны быть усилены за счет других вооружений. Буквально несколько дней назад была публикация, что авиасоставляющая может иметь разные версии, потому что, в частности, были предложения к Германии поделиться с Украиной самолетами "Торнадо". Были публикации во французской печати, что и Францию нужно расшатывать, ставить вопрос о передаче нам "Миражей". Фактически снова, как это было и с танками, на уровне зарубежной прессы, экспертов и политиков начинают ставить вопрос, что без авиации обеспечить эффективные боевые действия, проведение наступательных операций будет крайне сложно. Лед тронулся, и сейчас все страны предлагают нам разные образцы действительно нужных тяжелых танков. Надеемся, что такая перспектива должна распространиться и на военную авиацию. Здесь мы говорим об истребителях и F16, и F15. Все эти самолеты находятся в распоряжении США, НАТО. Это важный компонент, дополняющий наземные возможности ВСУ после получения значительного количества бронетехники. Это вписывается в концепцию, отработанную США во время проведения наступления, в частности, в боевых действиях против Ирака. Мы должны получить новые возможности для использования зарубежной авиации.

Представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что тип самолета был предложен не один, а несколько, еще когда принимали видение Воздушных сил до 2035 года, за несколько лет до вторжения РФ, где были определены типы самолетов, которые могут заменить старые. У нас есть истребители двух типов, штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24. Там были и "Гриффины", и самолеты класса F - F15, F16 и другие. Тема самолетов ни дня не сходила. Юрий Игнат лично участвовал во многих конференциях, интервью, комментариях, чтобы тема боевой авиации не сходила с уст с самого начала войны. Сначала просили закрыть небо или дать средства для этого – ПВО и самолеты, в частности. Тема не новая, а несколько подзабытая, потому что сначала идут акценты на одном типе вооружения (артиллерии, HIMARS, БПЛА), сейчас – на танках и самолетах. Рассматривалось несколько кандидатов, которые могут стать основным боевым самолетом Воздушных сил. Лучше всего подходит F16, потому что F15 более тяжелый, двухдвигательный, имеет больший радиус применения, большее вооружение может нести, но надо физически взять эти самолеты, поэтому преимущество имеет F16, их достаточно много у союзников. Для этого нужна подготовка пилотов и инфраструктуры, что уже идет. Мининфраструктуры, Минобороны и другие ведомства занимаются вопросами подготовки инфраструктуры для приема непростой западной техники. Разумеется, подготовка пилотов, которая займет много времени. Как раз в комплексе будут готовить и пилотов, и авиаинженеров, и инфраструктуру, но когда уже окончательно заявят, что этот тип самолетов определен и мы его берем на вооружение, а готовность США его предоставить будет подтверждена официальными лицами. Тогда уже будем его ждать. Каждый "Рамштайн" - толчок к какому-то вооружению. Продолжается обсуждение, но оружие получаем. Это происходит нескоро, однако надеемся, что на девятом заседании тему (предоставления Украине авиации, - ред.) будут обсуждать. Будем надеяться, это будут не только обсуждения, но и конкретные решения. И не обязательно они должны быть опубликованы и обсуждены в широких общественных кругах нашими медиа и телеграм-каналами, как это у нас любят. Во-первых, тема актуальная, а во-вторых, все этого очень хотят – танков, F16, но должны понимать, что это непростой процесс и не каждая страна хотя бы публично кричать об этом на весь мир. Американские ракеты HARM и другое вооружение очень хороши были бы на самолетах США, ведь их тактико-технические характеристики и функционал значительно уменьшается на наших самолетах.

Использование Россией иранских дронов

Крайний раз РФ использовала 24 иранских дрона-камикадзе . Есть определенное понимание, что их не так много осталось, чтобы по нам бить. Безусловно, Иран может поставить еще, но в октябре и в ноябре они с 23:00 до 03:00 запускали дроны, в частности, в центр Украины - основную их цель, а именно - окрестности столицы. Именно там сбивали больше всего БПЛА. Сейчас их применили большим количеством в новогоднюю ночь – 45 , на следующую ночь – 39 , сейчас – 24. У них есть определенный дефицит этого вооружения, которым они истощают нашу ПВО, выявляют позиции, видя, где мы их сбиваем, получают информацию о расположении ПВО. Может повлиять и погода. При переходе с плюсовой до минусовой температуры покрытие льдом будет мешать выполнению их задач. Это происходит редко, поэтому Юрий Игнат считает, что у РФ есть дефицит этих дронов.

Оценка применения россиянами "кинжалов"

Юрий Игнат отметил, что публикация мест попадания - прерогатива уже местных властей, но даже если они действительно не так эффективны, крайне опасны, ведь перехватывать, обнаруживать и сбивать их фактически невозможно. То, что не попадают, – это хорошо, но нужно пробовать уменьшать их и так небольшую популяцию. К началу полномасштабной войны у РФ было около 50, а сейчас - примерно так же, так как, возможно, доизготовили за год. Но используют их время от времени и очень редко.