Возможностей россиян для наступательных действий не прибавилось, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Возможностей у российской армии для проведения наступательных действий не прибавилось. Вокруг Славянска и Краматорска противник успехов не имеет. Местность хорошо укреплена и ВСУ успешно используют эти преимущества. Наши подразделения делают невозможными попытки россиян захватить Углегорскую ТЭС и выйти на Бахмутскую трассу. Враг с трех направлений пытается оцепить Бахмут и перерезать логистические пути, чтобы усложнить обеспечение ВСУ. Динамика наступления врага на Донбассе находится в статике", - подчеркнул Згурец.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что чтобы закончить войну, Украине необходимы ракеты дальностью свыше 100 км .

Украинские военные отбросили россиян от Углегорской ТЭС в Донецкой области и продолжают уничтожать вражеские склады с боеприпасами

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