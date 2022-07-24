Возможностей россиян для наступательных действий не прибавилось, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что для совершения ударов по всей линии столкновения противник использует артиллерию и авиацию
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Возможностей у российской армии для проведения наступательных действий не прибавилось. Вокруг Славянска и Краматорска противник успехов не имеет. Местность хорошо укреплена и ВСУ успешно используют эти преимущества. Наши подразделения делают невозможными попытки россиян захватить Углегорскую ТЭС и выйти на Бахмутскую трассу. Враг с трех направлений пытается оцепить Бахмут и перерезать логистические пути, чтобы усложнить обеспечение ВСУ. Динамика наступления врага на Донбассе находится в статике", - подчеркнул Згурец.
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