Возможностей 3-го армейского корпуса армии РФ не будет достаточно, чтобы изменить ситуацию на фронте, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что части этого корпуса сейчас перебрасывают в зону между Донецкой и Запорожской областями, и мы ожидаем их дальнейших действий, будут ли они перемешиваться с уже обескровленными и бессильными подразделениями, или же попытаются формировать отдельные группировки из состава только 3-го армейского корпуса
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Всех интересует ситуация на Юге, где разворачивается контрнаступление. С одной стороны информации мало, а с другой – российская сторона пытается представить, что контрнаступление проваливается, но де-факто это не соответствует действительности. В настоящее время разворачиваются наступления на нескольких участках, и эти наступления более являются тестирующими , чем основными. Сейчас ситуация на Юге выглядит наиболее важной и будет разворачиваться в условиях тишины, однако противник будет пытаться дезинформировать свое общество, имеющее какие-то успехи, но прогресса у врага нет", - подчеркнул военный эксперт.
Сергей Згурец отметил, что россияне так же не имеют успеха и по другим направлениям, если говорить о Харькове, Донецке и других горячих участках фронта.
Также враг пытается разворачивать подразделения 3-го армейского корпуса, и становится понятным, что даже возможностей этого корпуса не будет достаточно, чтобы изменить каким-то образом ситуацию на фронте. Это стратегический резерв российской армии, и надеемся, что последний. Части этого корпуса сейчас перебрасывают на Запорожскую область, в зону между Донетчиной и Запорожьем, и мы ожидаем их дальнейших действий, будут ли перемешиваться с уже обескровленными и бессильными подразделениями, или же попытаются формировать отдельные группировки из состава только 3-го армейского корпуса, чтобы действовать на Запорожском и Донецком направлениях. Техники и железяк русские понатягивали, но персонал немотивирован и неподготовлен, у него мотивация только длинным российским рублем. Но их желание получить деньги закончится, когда они встретятся с нашими воинами. У русских вояк нет духа воевать так, как воюют наши воины", заметил военный аналитик.
Згурец отметил, что динамика событий в ближайшие недели и месяцы будет чрезвычайно важна для формирования линии фронта на дальнейшую перспективу и условий для контрнаступательных действий ВСУ.
- 10 августа минобороны Британии сообщало, что Россия формирует из наемников 3-й армейский корпус , который планирует задействовать в войне против Украины
- 11 августа эксперты Института изучения войны заявили о формировании так называемого добровольческого батальона еще в одной области РФ – Орловский
- 18 августа Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины, сообщал, что оперативный резерв стратегического уровня российской армии, так называемый третий армейский корпус, имеет до 4 тысяч единиц техники и соответствующий личный состав.
- 25 августа Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины, отметил, что нас ожидает серьезное оживление боевых действий, 3-й армейский корпус РФ перемещают из Подмосковья.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.44Продажа 40.44
- Актуальное
- Важное