Возможностей 3-го армейского корпуса армии РФ не будет достаточно, чтобы изменить ситуацию на фронте, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Всех интересует ситуация на Юге, где разворачивается контрнаступление. С одной стороны информации мало, а с другой – российская сторона пытается представить, что контрнаступление проваливается, но де-факто это не соответствует действительности. В настоящее время разворачиваются наступления на нескольких участках, и эти наступления более являются тестирующими , чем основными. Сейчас ситуация на Юге выглядит наиболее важной и будет разворачиваться в условиях тишины, однако противник будет пытаться дезинформировать свое общество, имеющее какие-то успехи, но прогресса у врага нет", - подчеркнул военный эксперт.



Сергей Згурец отметил, что россияне так же не имеют успеха и по другим направлениям, если говорить о Харькове, Донецке и других горячих участках фронта.



Также враг пытается разворачивать подразделения 3-го армейского корпуса, и становится понятным, что даже возможностей этого корпуса не будет достаточно, чтобы изменить каким-то образом ситуацию на фронте. Это стратегический резерв российской армии, и надеемся, что последний. Части этого корпуса сейчас перебрасывают на Запорожскую область, в зону между Донетчиной и Запорожьем, и мы ожидаем их дальнейших действий, будут ли перемешиваться с уже обескровленными и бессильными подразделениями, или же попытаются формировать отдельные группировки из состава только 3-го армейского корпуса, чтобы действовать на Запорожском и Донецком направлениях. Техники и железяк русские понатягивали, но персонал немотивирован и неподготовлен, у него мотивация только длинным российским рублем. Но их желание получить деньги закончится, когда они встретятся с нашими воинами. У русских вояк нет духа воевать так, как воюют наши воины", заметил военный аналитик.



Згурец отметил, что динамика событий в ближайшие недели и месяцы будет чрезвычайно важна для формирования линии фронта на дальнейшую перспективу и условий для контрнаступательных действий ВСУ.

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