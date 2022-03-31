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Возможность работы, медицинская помощь и страхование. Что следует знать украинским беженцам, приезжающим в Швейцарию

31 мартa, 2022 четверг
15:26
беженцы из Украины

Беженцы из Украины, приехав в Швейцарию, должны зарегистрироваться в одном из Федеральных центров на протяжении 90 дней после прибытия. Впоследствии украинцам предоставляют удостоверение S. Что означает статус защищенного лица S, поясняем в статье

Данные опубликовало швейцарское изданиеBeobachter.

Статус защищенного лица S означает, что вы имеете право на жилье, социальную помощь и медицинское обслуживание. Можно устроиться на работу и работать в Швейцарии, а дети могут ходить в школу.

Как долго можно находиться в стране?

Удостоверение S является действительным в течение одного года и может быть продлено. Если Федеральный совет не отменил статус защищенного лица S в течение пяти лет, можно получить вид на жительство (Удостоверение B).

Можно ли взять с собой домашних животных?

Вы можете взять с собой в Швейцарию собак и кошек. На сайте Федерального ведомства есть регистрационная форма на английском, украинском и русском языках. Это разрешение не касается домашней птицы, копытных и парнокопытных животных. Их нельзя ввозить в Швейцарию из-за высокого риска распространения заболеваний.

Можно ли жить в Швейцарии и уезжать за границу?

Можете выехать за границу, не спрашивая разрешения на выезд, а затем вернуться в Швейцарию. Но следует помнить, что можно потерять статус защищенного лица в случае длительного или многократного пребывания в Украине.

Куда можно обратиться за помощью?

Вы можете получить консультацию в федеральных центрах для беженцев. Сайт SEM ответит на вопросы, отправленные по адресу [email protected] и по телефону 058 465 99 11. Общую информацию также можно получить в следующих организациях: Швейцарская помощь беженцам, Помощь беженцам в Швейцарии Каритас .

Как осуществляется медицинское страхование в Швейцарии?
Как только вы зарегистрировались в федеральном центре для беженцев и подали заявление о предоставлении статуса защищенного лица S, вы будете зарегистрированы в системе обязательного медицинского страхования. Больничные кассы обязаны включить вас в программу обязательного страхования. Работники автоматически застрахованы от несчастных случаев. Неработающие могут застраховать себя от несчастных случаев через фонд медицинского страхования. Те, у кого нет денег, могут обратиться за социальной помощью для уплаты страховых взносов.

Обеспечивается ли финансовая поддержка?

Да. Лицо со статусом защищенного лица S получает социальную помощь. Она оплачивается местным муниципалитетом. Ответственные органы называются так: "Sozialamt" (Управление социального обеспечения), "Soziale Dienste" (Социальные службы), "Sozialdienst" (Социальная служба) и т.д.

Можно ли быть индивидуальным бизнесменом в Швейцарии?

Статус S позволяет работать в любой точке Швейцарии самозанятым или наемным работником.

Можно ли открыть банковский счёт в Швейцарии?

Вы можете открыть счет. Postfinance (дочерняя компания швейцарской почты по предоставлению банковских услуг) даже должна это делать. Согласно закону, она обязана предоставлять основные услуги. Это означает, что все частные лица, имеющие документы, удостоверяющие личность, могут открыть там счет независимо от того, как долго находится в Швейцарии. Это возможно и в других банках. Лучше всего спросить об этом лично в отделении банка.

Чтобы открыть счет, обычно требуется: загранпаспорт, удостоверение S или полностью заполненная копия соответствующего заявления, адрес проживания в Швейцарии и номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В некоторых случаях требуется подтверждение трудоустройства.

Могут ли дети посещать школу в Швейцарии?

Да. Для ребенка могут предложить курсы немецкого языка. Поэтому с зачислением в школу, возможно, придется подождать. Посещение школы обязательно и бесплатно для всех детей, которые остаются в Швейцарии на длительный срок. Информацию о посещении школы можно получить в муниципалитете по месту жительства.

Как поддерживать связь с семьей в Украине?

Различные телекоммуникационные компании предлагают скидки или бесплатные предложения для беженцев. Лучше всего обращаться непосредственно к поставщикам услуг.

  • Напомним, 25 марта правительство Швейцарии отменило обязательный карантин для домашних животных, приезжающих с украинскими беженцами.
  • Также Швейцария заморозила российские активы на 6 млрд долларов.

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